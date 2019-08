ADEMÁS:

Independiente venció a Patronato y avanzó a los octavos de final

Licencias: llegan al fútbol del interior

¿Cómo se encuentran las negociaciones para que Neymar vuelva al Barcelona?

Tras el resultado más que positivo en la ida, se vio una Bombonera repleta de confianza de cara al encuentro, y palpitando no solo lo que será el Superclásico del próximo domingo ante River por la Superliga, sino también un hipotético cruce con el Millonario nuevamente en la Libertadores, lo que sería la revancha de la dura derrota en Madrid. En ese marco, arrancó el encuentro entre Boca y Liga de Quito en el Alberto J. Armando.

Boca Liga de Quito José Brusco/Diario Popular

En el inicio del encuentro se vio una posesión dividida, con ambos equipos teniendo sus momentos de control en el mediocampo pero sin un claro dominante. En ese marco, Boca fue el que más llegadas al arco tuvo, en los pies de "Wanchope" Ábila, pero Liga de Quito el que más peligro provocó, principalmente a partir de sus desbordes por las bandas, aunque sin mucha efectividad, en parte por la mala toma de decisiones del conjunto ecuatoriano. Lo que si estuvo presente desde el primer minuto fueron las piernas fuertes y las faltas bruscas, algo que también se había visto en el encuentro de ida; al igual que las lesiones, con las salidas tempranas de Christian Cruz en los comandados por Repetto y Eduardo Salvio en los dirigidos por Alfaro. Similar a los primeros 90' en Ecuador, el Xeneize fue quien tuvo la iniciativa y dominó la situación durante gran parte de la etapa inicial. Sin embargo, ninguno de los dos golpeó y el resultado en el marcador al término de los 45' iniciales fue empate en cero.

Boca Liga de Quito AFP

Durante la segunda etapa, la situación no fue muy diferente. Las buenas intenciones de ambos equipos y las chances de peligro generadas en las áreas no lograban materializarse en el marcador, en buena parte a raíz de la ineficacia en el último tercio de la cancha y, en parte, por un buen trabajo defensivo de los dos conjuntos. Para colmo, una noticia negativa para el Xeneize: la lesión de "Wanchope" Ábila a los 10' minutos que, de ser de gravedad, podría ser, junto a la del "Toto", una baja más que sensible para los de Alfaro de cara a lo que se viene.

Con mucha tranquilidad, Boca se hizo con el control del balón en la media hora final, expandió las bandas para tener mejor manejo y movilidad en el mediocampo, tuvo llegadas claras al área rival y, pese a los peligrosos contrataques de los de Quito, pudo defenderse bien y mantener el resultado. En el medio se dio un hito histórico para la competición: el debut de Daniele De Rossi por Copa Libertadores, quien ingresó a los 34'. Con confianza y la algarabía de los hinchas, y festejos de los jugadores y el CT por avanzar nuevamente de fase, se diluyó el encuentro en la Bombonera.

Boca Liga de Quito José Brusco/Diario Popular

En la siguiente instancia, el Xeneize enfrentará al ganador de la llave entre River y Cerro Porteño, que se definirá este jueves tras el 2 a 0 en la ida en favor del Millonario. Por su parte, en una hipotética final, que se disputará en el Estadio Nacional de Chile el sábado 23 de noviembre, podría toparse con Gremio y el vencedor del cruce entre Flamengo e Internacional de Porto Alegre. Sin embargo, antes de las semifinales se le viene un duelo más que duro y trascendente: el Superclásico por la Superliga del próximo domingo.

Para Boca ¿las semifinales son una costumbre?

Será la undécima vez que Boca disputará las semifinales de la Copa Libertadores desde la edición 1990. De las últimas treinta ediciones de la competición continental, en poco más de 1/3 de ellas avanzó entre los mejores cuatro del certamen. Además, contando la actual, estuvo presente en esta instancia en dos de las últimos cuatro. En la última ocasión que, tras clasificar a esta fase, no llegó a la gran final fue en el año 2016, donde quedó eliminado ante Independiente del Valle de Ecuador.

¿Cómo le fue a Boca en semifinales de la Copa Libertadores en este siglo?

En lo que va del Siglo XXI, sin contar la actual edición, Boca disputó las semifinales de la Libertadores en nueve ocasiones. De los 18 encuentros referentes a esta instancia, ganó 7, empató en 5 y cayó en 6. De los últimos cinco encuentros de la Bombonera en esta altura de la competición continental, el Xeneize obtuvo tres triunfos, un empate y una derrota. Sin embargo, esa derrota, la única que sufrió en casa por esta instancia en los últimos 19 años, fue en el último encuentro que disputó en dicha condición, precisamente ante Independiente del Valle, por lo que ahora, ante River o Cerro Porteño, buscará cortar esa racha e imponerse en el Alberto J. Armando.

Los detalles del partido: