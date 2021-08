Cristian González: "Estuvimos a la altura y merecimos ganar"

"No me quedo satisfecho porque erramos muchos goles en el primer tiempo, lo perdonamos mucho y desgraciadamente se nos escapa el resultado. De un lateral hacen el empate y eso me da mucha bronca", expresó el DT.

En tal sentido, explicó que "Fuimos muy superiores, en el primer tiempo generamos mucho nosotros y de una distracción de lateral que te empaten el partido me deja muy caliente".

Además, justificó la igualdad porque "Erramos mucho y nos apresuramos a la hora de definir", en tanto que detalló: "Las elecciones no eran buenas pero generamos situaciones bastante claras. Quería un poquito más, pero el equipo estuvo a la altura y merecimos ganar".