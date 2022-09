Dabove y Cristaldo, dos con pasado en Boca, que intentarán amargarlo

Dabove fue entrenador de arqueros de Boca de julio a noviembre de 2004, siendo parte del cuerpo técnico de Miguel Brindisi, quien asumió después del tremendamente exitoso ciclo de Carlos Bianchi. Diego, que tuvo una breve carrera como arquero en el ascenso del fútbol argentino por una lesión, fue entrenador de arquero de muchísimos equipos luego de su carrera como futbolista.

"De Boca tengo recuerdos hermosos. Había un gran plantel: el Pato, Cascini, Palermo, el Guly, Guille, Carlitos, el Flaco Schiavi. Fue una etapa linda y aprendí mucho junto a ese grupo", contó alguna vez. En ese rol, de entrenador de arqueros, también estuvo en River (en 2009 con Néstor Gorosito), Racing (en 2014 con Diego Cocca) e Independiente (en 2021 con el Tolo Gallego), entre otros clubes.

Por su parte, Cristaldo se formó en las Inferiores de Boca y hasta le marcó goles a River. El volante debutó en noviembre de 2014 en la Primera del Xeneize de la mano de Rodolfo Arruabarrena. Tuvo un verano soñado en 2015 cuando le marcó en dos Superclásicos consecutivos. Pero su paso por Boca se vio marcado por los préstamos: en esa condición pasó por España (Elche y Rayo Vallecano) y Defensa y Justicia, San Martín SJ, Central Córdoba y finalmente el Globo, que a fin del año pasado decidió comprar su pase.

Cristaldo disputó 14 partidos y marcó un gol en su etapa en Boca entre 2014 y 2015. "No pienso en jugar en Boca. Disfruto de lo que estoy pasando. Estoy muy agradecido a Huracán que me compró el 50%. Acá me recibieron muy bien y me dieron mucho cariño", comentó "el 10" en el último tiempo que brilla en Huracán: lleva 11 goles en 19 fechas. Se transformó en uno de los mejores jugadores del fútbol argentino.