Rubén Darío Insúa: "¿Por qué no putean a Tinelli?"

“¿Qué tendría que aclarar? No tengo nada que aclarar. La verdad, estaba tan metido en el partido que no me acuerdo qué pasó ni qué dije. Sí que había alguno enojado, es un tema sociológico: viene a descargarse de lo que le pasó en la semana y putea a los jugadores, al árbitro, al VAR...”, respondió ante la consulta de un periodista.

"¿Por qué no lo putean a Tinelli, que se robó todo acá?", les dijo Rubén Darío Insúa a algunos plateistas.

Si bien no está clara la razón, Insua no se llevó bien nunca con Tinelli. "No tengo un buen concepto como individuo. Es un tema de índole personal. El problema con él lo tengo hace mucho tiempo y él lo tiene conmigo desde que se metió equivocadamente con alguien", había declarado el Gallego el año pasado cuando todavía no había vuelto al club. ¿Responderá Marcelo?

Por otro lado, el entrenador expresó después de su primera caída de local en esta etapa: “Estoy enojado porque cuando se pierde hay que estar enojado, es natural para no acostumbrarte a perder. Estoy triste porque perdimos. Jugamos contra un gran rival, creo que el equipo entregó todo lo que tenía y pudimos haber levantado el resultado".

Después, sostuvo que "jugamos de acuerdo a las características de jugadores que tenemos en el plantel", lamentó que "el equipo venía empatando que era mejor que perder como hoy. Es mejor tener un punto que nada" y concluyó: "Hay que dar vuelta la página, el sábado tenemos que jugar con Lanús, quedan siete partidos y hay que trabajar como veníamos haciéndolo. Hay que construir, no destruir. Es una pelea desigual pero hay que darla. Este club es muy grande y la última vuelta olímpica fue hace seis o siete años".