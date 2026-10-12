Daniel Osvaldo publicó su primera foto desde su internación

El exjugador devenido en una figura mediática se mostró muy activo en las redes sociales. Además de compartir una foto suya, posteó videos y fotos sobre fútbol. También se mostró conmovido por la despedida de Lionel Messi de la Selección, que tuvo lugar la semana anterior.

Osvaldo contó que una infección originada por una caries que no recibió tratamiento a tiempo afectó gravemente su pulmón derecho y llegó a poner en peligro su vida. El cuadro se complicó y requirió atención médica urgente.

El exjugador vistió las camisetas de Huracán, Espanyol de Barcelona, Roma, Juventus, Boca y Banfield, entre otros clubes, como así también la de la selección italiana, y tras su retiro se dedicó a la música y jugó esporádicamente algunos torneos de fútbol senior.