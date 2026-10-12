Daniel Osvaldo publicó su primera foto desde su internación

El exfutbolista continúa hospitalizado por una infección pulmonar y compartió una imagen desde su habitación junto a su papá.
El exfutbolista Daniel Osvaldo se recupera luego de haber sido operado por una infección pulmonar y en las últimas horas compartió en redes sociales una imagen junto a su papá en redes sociales. Se trata de la primera foto del exdelantero de Boca desde que fue internado.
En la imagen se lo puede ver acostado en la cama de su habitación en el hospital y tiene colocadas algunas vías. Además, está conectado a algunos aparatos que utilizan los médicos para monitorear su estado.
A su lado se encuentra su papá, Raúl, vestido con un buzo de la Roma. “Daddy Romano”, escribió el exatacante de Huracán y Banfield, entre otros equipos, junto a un corazón y un escudo del club de la capital italiana, donde jugó entre 2009 y 2012.
Daniel Osvaldo está internado desde fines de septiembre. Sufrió un malestar que lo llevó a una consulta y los médicos decidieron operarlo al detectar que tenía líquido en un pulmón. Según trascendió, fue un cuadro de “derrame pleural”.
El exjugador devenido en una figura mediática se mostró muy activo en las redes sociales. Además de compartir una foto suya, posteó videos y fotos sobre fútbol. También se mostró conmovido por la despedida de Lionel Messi de la Selección, que tuvo lugar la semana anterior.
Osvaldo contó que una infección originada por una caries que no recibió tratamiento a tiempo afectó gravemente su pulmón derecho y llegó a poner en peligro su vida. El cuadro se complicó y requirió atención médica urgente.
El exjugador vistió las camisetas de Huracán, Espanyol de Barcelona, Roma, Juventus, Boca y Banfield, entre otros clubes, como así también la de la selección italiana, y tras su retiro se dedicó a la música y jugó esporádicamente algunos torneos de fútbol senior.
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