La salud de Daniel Osvaldo: sigue grave y fue trasladado de urgencia

De Brito informó también que el exfutbolista no tiene obra social, y que en estos momentos se encuentra acompañado por sus hermanos, Valeria y Jonhy. Antes de este episodio de salud, se encontraba abocado a sus proyectos musicales y además participaba en un ciclo de entrevistas por streaming.

El exgoleador vistió las camisetas de Huracán, Espanyol de Barcelona, Roma, Juventus, Boca y Banfield, entre otros clubes, como así también la de la selección italiana, y tras su retiro se dedicó a la música con su banda Barrio Viejo y jugó de forma esporádica algunos torneos de fútbol senior.

Estado de salud de Daniel Osvaldo:



Ingresó por dolor torácico, presentó derrame pleural y venas tapadas con afectación en una pierna. Fue operado, le hicieron una biopsia y actualmente se encuentra en terapia intensiva, sedado y con compromiso pulmonar por tabaquismo.

No tiene… — A N G E L (@AngeldebritoOk) September 26, 2026

A lo largo de su vida, Osvaldo se caracterizó por su exposición mediática. Fue pareja de Jimena Barón, con quien tuvo un hijo, y de Gianinna Maradona. También mantuvo una relación con la periodista Daniela Ballester.

Hace dos años, el exatacante se había manifestado sobre sus problemas personales y contó que estaba realizando tratamientos psiquiátricos. "Es difícil para mí, pero creo que ha llegado el momento porque estoy bastante desesperado y no me va nada bien. Siento la necesidad de decir que llevo un tiempo luchando contra la depresión, lo que me ha llevado a algunas adicciones, al alcohol y a las drogas. Siento que la vida se me va de las manos", admitió en sus redes sociales.