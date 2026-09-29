La salud de Daniel Osvaldo: sigue grave y fue trasladado de urgencia

Luego de ser intervenido quirúrgicamente por un derrame pleural y estar en terapia intensiva en el Hospital Llavallol, el ex Boca fue derivado en las últimas horas al Hospital Bicentenario de Monte Grande debido a la gravedad de su cuadro.
El exfutbolista Daniel Osvaldo fue trasladado en las últimas horas al Hospital Bicentenario de Monte Grande debido a la gravedad de su cuadro, tras haber sido operado de urgencia en las últimas horas por un derrame pleural. Si bien, según sus familiares, se encontraba lúcido, sigue en un estado delicado y por eso requirió la atención de un centro médico más avanzado.
Osvaldo, de 40 años, primero fue inernado en Banfield, luego en Llavallol y finalmente en Monte Grande, bajo estricta observación médica con un compromiso pulmonar severo. En principio, tuvo que ser intervenido de urgencia y, a pesar de la complejidad del cuadro, el desarrollo fue favorable después de la cirugía, en la que los especialista lograron drenar el líquido y aliviar la presión sobre el pulmón.
Los médicos informaron que el siguiente paso será mantener al exdelantero de Boca en cuidados intensivos hasta estabilizar las funciones respiratorias; además, se realizarán controles radiológico y análisis sanguíneos.
El periodista Ángel De Brito había posteado en sus redes sociales que Osvaldo tenía fuertes dolores en la zona torácica, a la que se sumó una complicación circulatoria, por lo que fue derivado el último viernes al centro asistencial.
De Brito informó también que el exfutbolista no tiene obra social, y que en estos momentos se encuentra acompañado por sus hermanos, Valeria y Jonhy. Antes de este episodio de salud, se encontraba abocado a sus proyectos musicales y además participaba en un ciclo de entrevistas por streaming.
El exgoleador vistió las camisetas de Huracán, Espanyol de Barcelona, Roma, Juventus, Boca y Banfield, entre otros clubes, como así también la de la selección italiana, y tras su retiro se dedicó a la música con su banda Barrio Viejo y jugó de forma esporádica algunos torneos de fútbol senior.
A lo largo de su vida, Osvaldo se caracterizó por su exposición mediática. Fue pareja de Jimena Barón, con quien tuvo un hijo, y de Gianinna Maradona. También mantuvo una relación con la periodista Daniela Ballester.
Hace dos años, el exatacante se había manifestado sobre sus problemas personales y contó que estaba realizando tratamientos psiquiátricos. "Es difícil para mí, pero creo que ha llegado el momento porque estoy bastante desesperado y no me va nada bien. Siento la necesidad de decir que llevo un tiempo luchando contra la depresión, lo que me ha llevado a algunas adicciones, al alcohol y a las drogas. Siento que la vida se me va de las manos", admitió en sus redes sociales.
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