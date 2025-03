Demichelis la pasa mal en Monterrey: "Los hinchas me faltaron el respeto"

En la conferencia de prensa posterior al partido, el ex-DT de River también comentó: "Me insultaron, me pidieron jugadores y lanzaron cosas, es difícil de manejar. A pesar de ello, les tengo respeto". Como siempre, Demichelis se mostró respetuoso pese al clima hostil de los hinchas y que esté en la cuerda floja.

Monterrey ganó cinco veces la Concacaf Champions League, más veces que River la Copa Libertadores. Es uno de los grandes de México y está entre los más ganadores del certamen internacional (solo es superado por Pachuca -6-, Cruz Azul -6- y América -7-) para entender la decepción del público del equipo de Demichelis.

image.png

Después de haber igualado 1-1 en Canadá y con el empate por 2-2 en México con eliminación por penales de este miércoles por la noche, Demichelis se responsabilizó de la caída: "No estuvimos a la altura de las circunstancias en ninguno de los partidos de la serie. Hoy nos fuimos adelante temprano, pero no pudimos hacer un segundo gol ni asfixiar al rival. Me hago responsable de la situación que atraviesa el equipo".

Más allá de eso, Demichelis fue muy crítico con sus futbolistas: "Si cada uno dio el máximo, eso se sabrá. Les di la oportunidad a todos los jugadores de sacar esta fase. Los que no venían jugando lo hicieron en Vancouver y no pudieron ganar. Y hoy jugaron los que normalmente venían jugando más y tampoco pudieron".

Por último, sobre su futuro, que la información indica que está cerca de ser despedido, remarcó: "Yo no decido mi continuidad. Está en manos de la directiva. A pesar de la eliminación, sigo siendo feliz en el Monterrey".