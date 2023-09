Di María: el "partido perfecto" y la emoción por ser capitán

El Fideo portó la cinta de capitán ante la ausencia de Lionel Messi -quien ni siquiera fue al banco de suplentes-, y la hizo valer: con dos asistencias, fue el mejor del partido. "Me emociona llevar la cinta, es algo muy lindo. El otro día (frente a Ecuador) que me la entregó Leo fue hermoso, que el mejor de la historia te la pase es inexplicable, estoy orgulloso", aseguró.

Y sobre el futbolista de Inter Miami, reveló que "no sabíamos si iba a jugar o no, intentó hasta el último día pero estaba con una molestia y era mejor no arriesgar".

Por otro lado, destacó que "sabíamos que era importante sacar los 6 puntos para lo que venía" y se refirió al curioso hecho de que haya bolivianos que alienten por la Selección Argentina: "Es imposible que la gente de otros países no quiera a Argentina porque tiene al mejor de la historia".

Di María, de 35 años, completó los 90 minutos y en ningún momento se vio afectado por las condiciones del partido. De hecho, no le tembló el pulso para afirmar que para él "la altura se siente pero es psicológico", más allá de que hay jugadores que sí la padecieron, pese a que no quedó evidenciado en el gran rendimiento colectivo.

"Felices porque hicimos un gran trabajo y porque no le hicieron un gol a Dibu (Martínez)", cerró Angelito.

La palabra de Enzo Fernández, el autor del primer gol

A diferencia de Di María, el volante expresó que "estoy ahogado" y enfatizó en que "sabíamos que el partido iba a ser difícil y que es complicado cambiar el aire, los primeros 20 minutos creo que fueron los más complicados", pero aclaró que "me adapté bien, me sentí bien".

enzo fernandez arg.jpg Enzo Fernández, el dueño del mediocampo de la Selección Argentina.

"Tenemos 6 de 6, es lo que exige el fútbol y la camiseta de la Selección. Estoy agradecido por la oportunidad que me da el técnico y vamos por más", sentenció Fernández, otra de las figuras de la cancha.

Y por último, el ex River dijo: "Es increíble, a cualquier parte del mundo que vamos se siente el cariño de la gente. Es lo que logró el grupo con la Copa América, el Mundial y el proyecto que viene desde hace años. Muy agradecido con la gente".