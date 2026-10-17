Dibu Martínez sufrió un duro golpe en la cabeza: recibió oxígeno y salió en camilla

El arquero del Chelsea chocó contra un futbolista del Everton cuando salió a despejar una pelota en un tiro libre. Mientras era trasladado en camilla, levantó un brazo y llevó tranquilidad. Le realizarán estudios médicos por precaución.
La preocupación se encendió por el estado de salud de Emiliano 'Dibu' Martínez, que este sábado debió abandonar el partido entre Chelsea y Everton por un fuerte choque de cabezas con un rival. El arquero argentino quedó tendido en el césped a los 65 minutos, recibió asistencia médica y fue retirado en camilla.
La jugada ocurrió cuando el arquero del Chelsea salió a despejar una pelota tras un tiro libre ejecutado por Kiernan Dewsbury-Hall. En el intento, Martínez impactó su cabeza contra la del defensor Jarrad Branthwaite y quedó tendido en el campo de juego. Los médicos ingresaron rápidamente para atenderlo y las imágenes mostraron que le suministraron oxígeno antes de retirarlo.
Mientras era trasladado en camilla, el arquero levantó uno de sus brazos, un gesto que llevó tranquilidad en medio de la preocupación. Sin embargo, el impacto motivó su traslado a un centro médico para realizarle estudios por precaución.
Tras el encuentro, el entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, dio detalles sobre la situación del guardameta argentino. “Por lo que sé, salió del estadio consciente. Ahora mismo está en el hospital haciéndose unas pruebas por precaución. Pero esto es lo que sé hasta ahora”, explicó.
Hasta el momento, el club inglés no había difundido un parte médico oficial con precisiones sobre la lesión. La inmovilización y el suministro de oxígeno formaron parte de la atención que recibió después del choque, aunque todavía no había información confirmada sobre el diagnóstico.
Martínez fue reemplazado por el arquero belga Mike Penders, de 21 años, quien hizo su debut en la Premier League. La cuenta oficial del Chelsea informó que el argentino no podía continuar debido a una lesión, sin ampliar los detalles sobre su estado de salud.
La lesión del arquero generó preocupación tanto en el Chelsea como en la Selección argentina, que seguirá de cerca su evolución de cara a los próximos compromisos internacionales. La prioridad está puesta en los resultados de los estudios médicos que permitan determinar el alcance del golpe.
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