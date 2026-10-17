Dibu Martínez sufrió un duro golpe en la cabeza: recibió oxígeno y salió en camilla

Hasta el momento, el club inglés no había difundido un parte médico oficial con precisiones sobre la lesión. La inmovilización y el suministro de oxígeno formaron parte de la atención que recibió después del choque, aunque todavía no había información confirmada sobre el diagnóstico.

Martínez fue reemplazado por el arquero belga Mike Penders, de 21 años, quien hizo su debut en la Premier League. La cuenta oficial del Chelsea informó que el argentino no podía continuar debido a una lesión, sin ampliar los detalles sobre su estado de salud.

La lesión del arquero generó preocupación tanto en el Chelsea como en la Selección argentina, que seguirá de cerca su evolución de cara a los próximos compromisos internacionales. La prioridad está puesta en los resultados de los estudios médicos que permitan determinar el alcance del golpe.