Diego Valeri: "Estoy contento de ver tantas caras conocidas"

“A la gente, en principio, gracias. Trataré de traducir mi gratitud en la cancha, que es donde se da la relación con nuestros hinchas. Uno siempre se imagina ser campeón, y para eso debemos ser un equipo competitivo y convencido. Estoy contento por volver y ver a tantos conocidos", afirmó el futbolista en su presentación oficial.

"Cuando el hincha canta por vos te sentís como un nene, dentro del campo yo quiero hacer feliz a la gente. Eso me hace bien y me da fuerza para ponerme lo mejor posible para el inicio del campeonato. Hay una forma de jugar a la cual me debo adaptar”, continuó.

Valeri, de 35 años, pasó en el medio por Porto, de Portugal, -2010 a 2013- y luego recaló en Portland Timbers, donde estuvo hasta la actualidad y en el 2017 fue considerado el mejor jugador de la Mayor League Soccer de los Estados Unidos.

"A Lanús lo vi muy bien, lo vi amado por la gente que trabaja en él. Yo me fui hace muchos años y hay avances en muchas áreas. Hoy soy un jugador más maduro que tratará de hacerse fuerte en las cuestiones que puedan marcar la diferencia”, valoró.

El mediocampista sumó este miércoles sus primeros minutos durante los dos amistosos contra Atlético Tucumán, en el choque de titulares ingresó 10m. y luego estuvo desde el inicio en el partido entre los alternativos.

Los otros dos refuerzos, el arquero Fernando Monetti y el defensor Yonatan Cabral también comenzaron a tener rodaje en el primer equipo de Jorge Almirón.