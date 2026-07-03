Egipto eliminó a Australia por penales y espera en octavos por Argentina o Cabo Verde

El conjunto africano, que es liderado por su estrella Mohamed Salah, igualó 1 a 1 con el equipo oceánico en Dallas y se impuso por 4 a 2 desde los doce pasos para avanzar de ronda.
Egipto se metió en octavos de final del Mundial después de vencer a Australia por penales tras igualar 1 a 1 en los 120 minutos y sigue agigantando su mejor participación mundialista. Ahora, el equipo africano, que es liderado por Mohamed Salah, espera por Argentina o Cabo Verde para la próxima ronda.
Egipto y Australia disputaron un encuentro parejo que se reflejó en el marcador. El equipo africano comenzó siendo protagonista en el primer tiempo, mientras que después en el complemento lo fue el conjunto oceánico en un encuentro que tuvo poco de Salah (entró al final de los 90 minutos) porque tenía una dolencia muscular.
Sin embargo, sin su principal figura de arranque, Egipto abrió el marcador a los 13 minutos con un gol de Emam Ashour, quien conectó de cabeza un centro desde la derecha para romper la paridad. De todas maneras, se fue quedando y el rival despertando en el complemento.
Cristian Volpato se hizo cargo del juego de Australia y fueron arrinconando a Egipto, logrando el 1-1 a los diez minutos de esta segunda etapa. Mohamed Hany, defensor de Egipto, terminó metiendo el balón en su propio arco en la desesperación por rechazar el balón después de un tiro libre desde la izquierda. Y, después, no se movió el marcador ni en esa etapa ni en el tiempo extra ya con Salah en cancha.
El pase a octavos se definía en los penales y lo logró Egipto con una efectividad absoluta y sin necesitar del quinto penal por los errados de Souttar y Herrington en Australia. Ahora, el equipo africano, que nunca había pasado la fase de grupos de un Mundial, sigue en carrera con mucha ilusión a la espera de conocer su próximo rival, que saldrá del cruce entre Argentina y Cabo Verde en Miami.
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