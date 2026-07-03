AFA oficializó las nuevas reglas del fútbol argentino: qué cambia desde el Clausura

Las modificaciones alcanzarán cambios en el VAR, el tratamiento ante las lesiones y la conducta de los jugadores que ya se vieron en la Copa del Mundo.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó la implementación de las nuevas Reglas de Juego 2026/27, aprobadas por la International Football Association Board (IFAB) y utilizadas por primera vez durante el Mundial. Las modificaciones empezarán a regir en el fútbol argentino desde el Torneo Clausura y llegarán de a poco a todas las categorías.
El objetivo principal de los cambios es reducir las pérdidas deliberadas de tiempo, agilizar el desarrollo de los partidos y otorgar mayores herramientas a los árbitros para sancionar conductas antideportivas.
Uno de los cambios más importantes estará relacionado con las sustituciones. Desde que el árbitro autorice el cambio, el futbolista reemplazado tendrá un máximo de diez segundos para abandonar el campo de juego. Si supera ese tiempo, deberá salir igualmente, pero el jugador que ingrese recién podrá hacerlo cuando el juego vuelva a detenerse después de un minuto de cronómetro, una medida pensada para desalentar las demoras intencionales.
También habrá novedades en las reanudaciones del juego. Una vez que el árbitro inicie la cuenta regresiva de cinco segundos, si un saque lateral no se ejecuta dentro del tiempo establecido, la posesión pasará al equipo rival. En el caso de los saques de arco, la sanción será todavía más severa: el adversario dispondrá de un tiro de esquina.
En cuanto a las lesiones, los jugadores que reciban atención médica dentro del campo deberán permanecer un minuto fuera del terreno de juego antes de regresar, salvo que la acción haya sido consecuencia de una infracción sancionada con tarjeta por parte del árbitro. La medida busca evitar interrupciones innecesarias para cortar el ritmo del partido.
Otra de las novedades será la ampliación de las intervenciones del VAR. Además de las revisiones habituales, el sistema podrá intervenir ante segundas tarjetas amarillas claramente erróneas, errores de identidad y determinados córners concedidos incorrectamente, siempre que exista un error manifiesto.
Además, la AFA incorporó sanciones para desalentar determinados comportamientos antideportivos, entre ellos taparse la boca con la mano o la camiseta al insultar, discutir o dirigirse de manera ofensiva a un rival, una disposición que comenzó a conocerse popularmente como la "ley Prestianni".
El nuevo reglamento también habilita el uso de determinados accesorios cubiertos que no representen un riesgo para los futbolistas y contempla la aplicación de la ley de ventaja ante una reanudación incorrecta, otro de los cambios impulsados por la IFAB.
La Primera División estrenará las nuevas reglas desde la primera fecha del Torneo Clausura, prevista para la semana del 23 de julio. En tanto, la Primera Nacional, Primera B, Primera C, Promocional Amateur, los torneos de Reserva, Juveniles, Infantiles y el fútbol femenino las implementarán desde la semana del 30 de julio. También regirán para todos los partidos postergados que se disputen a partir de esas fechas.
Como paso previo, la Dirección Nacional de Arbitraje realizará jornadas de capacitación obligatorias para capitanes y directores técnicos los días 13 y 14 de julio, con el objetivo de explicar el alcance de las modificaciones antes de su entrada en vigencia.
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