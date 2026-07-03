AFA oficializó las nuevas reglas del fútbol argentino: qué cambia desde el Clausura

En cuanto a las lesiones, los jugadores que reciban atención médica dentro del campo deberán permanecer un minuto fuera del terreno de juego antes de regresar, salvo que la acción haya sido consecuencia de una infracción sancionada con tarjeta por parte del árbitro. La medida busca evitar interrupciones innecesarias para cortar el ritmo del partido.

Otra de las novedades será la ampliación de las intervenciones del VAR. Además de las revisiones habituales, el sistema podrá intervenir ante segundas tarjetas amarillas claramente erróneas, errores de identidad y determinados córners concedidos incorrectamente, siempre que exista un error manifiesto.

Además, la AFA incorporó sanciones para desalentar determinados comportamientos antideportivos, entre ellos taparse la boca con la mano o la camiseta al insultar, discutir o dirigirse de manera ofensiva a un rival, una disposición que comenzó a conocerse popularmente como la "ley Prestianni".

El nuevo reglamento también habilita el uso de determinados accesorios cubiertos que no representen un riesgo para los futbolistas y contempla la aplicación de la ley de ventaja ante una reanudación incorrecta, otro de los cambios impulsados por la IFAB.

Cómo se irán aplicando en el fútbol argentino

La Primera División estrenará las nuevas reglas desde la primera fecha del Torneo Clausura, prevista para la semana del 23 de julio. En tanto, la Primera Nacional, Primera B, Primera C, Promocional Amateur, los torneos de Reserva, Juveniles, Infantiles y el fútbol femenino las implementarán desde la semana del 30 de julio. También regirán para todos los partidos postergados que se disputen a partir de esas fechas.

Como paso previo, la Dirección Nacional de Arbitraje realizará jornadas de capacitación obligatorias para capitanes y directores técnicos los días 13 y 14 de julio, con el objetivo de explicar el alcance de las modificaciones antes de su entrada en vigencia.