Pipo Gorosito vuelve al club de sus amores

“No te sorprenda volverme a ver” fue el lema elegido por San Lorenzo para anunciar el regreso de un emblema de la institución, que dejó una huella tanto como jugador como en su anterior etapa como entrenador.

Gorosito reemplazará a Gustavo Álvarez, quien dejó su cargo en los primeros días de la pretemporada tras mantener diferencias con la dirigencia.

Luego de que se frustrara la posibilidad de contratar a Iker Muniain por cuestiones reglamentarias relacionadas con la licencia necesaria para dirigir en Sudamérica, la dirigencia aceleró las negociaciones y alcanzó rápidamente un acuerdo con "Pipo".

Con las conversaciones ya cerradas, San Lorenzo hizo oficial su contratación mediante una presentación cargada de identidad y sentido de pertenencia.

El flamante entrenador firmará un vínculo por un año y tendrá la misión de reordenar futbolísticamente a un equipo que busca recuperar solidez, confianza y protagonismo.

Para Gorosito, este regreso también representa un desafío muy especial desde lo afectivo. Como futbolista, fue uno de los máximos ídolos del club gracias a su talento, liderazgo y estrecha identificación con los colores azulgranas.

Su primera experiencia como entrenador de San Lorenzo se desarrolló entre 2003 y 2004, período en el que dirigió 46 encuentros, con un saldo de 22 triunfos, 12 empates y 12 derrotas.

Ahora iniciará una nueva etapa en un contexto de alta exigencia, con poco tiempo de trabajo y un calendario apretado.