Con un doblete de Driussi, River empató con Flamengo en un amistoso internacional

Tras varios días de pretemporada en España, el equipo de Eduardo Coudet igualó con el Mengao en Portugal en su primera prueba futbolística de cara al segundo semestre del año.
River empató 2 a 2 con Flamengo en un amistoso internacional en Portugal que significó su primera prueba futbolística de cara al segundo semestre del año. Sebastián Driussi marcó los dos goles del equipo de Eduardo Coudet en un partido dinámico en el que se vislumbraron aciertos y errores del conjunto argentino.
Driussi abrió el marcador a los ocho minutos para River después de un mal pase atrás de Jorginho al arquero Agustín Rossi. El delantero estuvo atento y fue por ese balón suelto, logrando llegar primero y superando la resistencia del arquero con pasado en Boca con un puntazo certero.
Sin embargo, Flamengo dio vuelta el partido en una ráfaga después de la pausa de hidratación: Samuel Lino puso el 1-1 con un remate cruzado a los 29' y Bruno Henrique anotó el 2-1 con una gran jugada personal a los 32' en la que dejó tirado en el césped a Lautaro Rivero. Previamente, Santiago Beltrán había tenido dos atajadas claves, una de ellas impresionante por la corta distancia, para defender la ventaja en el marcador.
Sin embargo, River reaccionó con una jugada a puro toque que terminó con un centro del refuerzo Giovanni González y definición de primera de Driussi a los 37 minutos. Fue un primer tiempo lleno de emociones que fue continuado por un complemento desvirtuado por la cantidad de modificaciones: no hubo tantas situaciones claras y el marcador no se movió del 2-2 establecido en la primera etapa.
Los refuerzos Giovanni González y Mauro Arambarri tuvieron su estreno en River ante Flamengo. Ambos fueron titulares con un aceptable rendimiento del lateral derecho (bien en ataque, mal en defensa) y un flojo desempeño del volante (no aportó en ataque y lo pasaron fácilmente). Además, los juveniles Tobías Goytia y Valentín Lucero, quienes ingresaron en el complemento, también tuvieron su debut en el club de Núñez.
River retomará la actividad en el segundo semestre en su debut en la Copa Argentina: el viernes 17 de julio, desde las 21.45 en Salta, ante Aldosivi. Chacho, quien está armando su plantel después de habérselas arreglado con la herencia que dejó Gallardo, sabe que este segundo semestre empezará a tener mayor responsabilidad de lo que suceda en el campo.
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