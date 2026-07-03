Con un doblete de Driussi, River empató con Flamengo en un amistoso internacional

Sin embargo, River reaccionó con una jugada a puro toque que terminó con un centro del refuerzo Giovanni González y definición de primera de Driussi a los 37 minutos. Fue un primer tiempo lleno de emociones que fue continuado por un complemento desvirtuado por la cantidad de modificaciones: no hubo tantas situaciones claras y el marcador no se movió del 2-2 establecido en la primera etapa.

Los refuerzos Giovanni González y Mauro Arambarri tuvieron su estreno en River ante Flamengo. Ambos fueron titulares con un aceptable rendimiento del lateral derecho (bien en ataque, mal en defensa) y un flojo desempeño del volante (no aportó en ataque y lo pasaron fácilmente). Además, los juveniles Tobías Goytia y Valentín Lucero, quienes ingresaron en el complemento, también tuvieron su debut en el club de Núñez.

River retomará la actividad en el segundo semestre en su debut en la Copa Argentina: el viernes 17 de julio, desde las 21.45 en Salta, ante Aldosivi. Chacho, quien está armando su plantel después de habérselas arreglado con la herencia que dejó Gallardo, sabe que este segundo semestre empezará a tener mayor responsabilidad de lo que suceda en el campo.