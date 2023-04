El abogado de Independiente: "Esto es la quiebra del club"

"Realmente esto es la quiebra de Independiente. No podés pagar semejante dinero en una demanda laboral. Es imposible. Sinceramente nunca leí una sentencia laboral como la de Verón a Independiente. No existe. Siempre se supo que no se iba a contestar la demanda", comentó Poletti, quien agregó: "Administración espuria, esa es la hipótesis que llevamos a los Tribunales, el gol más caro de la historia mundial, y la absurda sentencia que hace pocos días se dio a conocer, que es un certificado de defunción no solo para Independiente sino para cualquier institución que reciba en sus arcas. En 30 años de abogado penalista nunca vi algo así".

gonzalo-veron-en-independiente_862x485.jpg

"Esa contratación es imposible, se sabía que eso iba a terminar mal, estaba proyectada para ser incumplida y judicializada, y esa judicialización no es contestada por la víctima. No contestaron la demanda, eso significa aceptar la demanda", afirmó el abogado, quien continuó: "Verón es partícipe necesario. Le pedimos a la Justicia que investigue. Esa contratación fue un lavado de activos. Investiguen las sentencias de juicios laborales, ninguna supera los diez millones de pesos. Por sentido común es delictual".

"Lavado de activo es lo que creemos nosotros que existió acá en este caso. Estamos trabajando para decretar a todos los culpables que hayan tenido que ver. Le hicieron un daño muy grande al club. En unas semanas estudié el asunto. No tardé meses. Tenemos una sospecha muy grande. Hay delitos que serán mostrados en la Justicia", explicó Poletti en diálogo con TyC Sports.

"Independiente no puede ir a la quiebra porque la sentencia fue ilícita, no va a ser cobrada. Ningún juez va a permitir que esa sentencia se cobre. El club no puede pagar esa sentencia. Estoy esperando el juicio más grande de la institución, no hay pandemia, no me la cuenten a mí porque la conozco de toda la vida", explicó y concluyó: "El contrato fue con la intención indudable de llevar dinero ajeno a arcas propias y perjudicar al club. Esto puede ir a juicio con sentencia de cárcel para parte de la dirigencia anterior y los contratantes de este absurdo".