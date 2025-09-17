El ataque de furia de Diego Simeone contra los hinchas de Liverpool

Las cámaras de televisión dejaron de mostrar a Van Dijk y poncharon al Cholo Simeone discutiendo con los plateístas del Liverpool, que aparentemente le habrían gritado el gol en la cara. En las imágenes se puede observar al entrenador argentino enardecido mientras sus colaboradores intentaban alejarlo de la multitud.

Tras lograr alejarlo de los hinchas, el Cholo dialogó con el cuarto árbitro y le hizo gestos elocuentes comunicándole que el público local lo habría insultado y festejado el gol del triunfo de manera desmedida. La reacción de Simeone le terminó costando la tarjeta roja (ya tenía una amarilla por protestas). Antes de marcharse al vestuario, el argentino habló con el árbitro y le mostró el dedo mayor elevado, imitando el gesto obsceno que le realizó la parcialidad local.

image

¡¡¡LE GRITARON EL GOL DESDE LA TRIBUNA AL CHOLO SIMEONE Y SE VOLVIÓ LOCO!!!



Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium

“Vienen hablando de cuidar el espectáculo, pero te insultan todo el partido desde atrás y no puedo decir nada, porque soy el entrenador. No es justificable mi reacción al insulto, pero no sabes lo que es 90 minutos insultado sin parar", explicó el entrenador en Movistar TV.

“Con el gol del rival justo das vuelta, te siguen insultando y con la tensión pasa lo que pasa. El árbitro me dijo que me entendía, pero ojalá que el Liverpool lo pueda mejorar y si identifican a quien hizo eso, tenga sus consecuencias", agregó el argentino.

Por último, el Cholo expresó: “Fueron insultos todo el partido y luego gesto incluido, pero bueno el que tengo que estar calmado soy yo y soportar todo: insultos, gestos, porque estás en un lugar en el que te toca. Igual que luchamos contra el racismo igual podríamos mirar esto, porque no tenemos derecho a reaccionar y no es fácil estar rodeados e insultados todo el partido. Y soy una persona".

En la siguiente fecha de la Champions, Atlético de Madrid será local en el Metropolitano frente al Eintracht Frankfurt de Alemania el próximo martes 30 de septiembre desde las 16 (hora argentina). Liverpool, por su parte, será visitante del Galatasaray en Turquía, el mismo día y a la misma hora.