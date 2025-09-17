Lionel Scaloni presentó su biografía: "Una historia sincera y real de lo que viví"

El libro, que narra la vida y el recorrido del oriundo de Pujato mediante 100 historias, tiene un valor de 28.000 pesos. La obra, que cuenta con 544 páginas, fue escrita por Diego Borinsky en un lapso de casi tres años desde el surgimiento de la ida. El periodista deportivo de 57 años es autor de varias reconocidas biografías como las de Marcelo Gallardo, Ángel Labruna, Matías Almeyda y Andrés D'Alessandro.

Según cuenta el autor, durante los tres años de gestación de la obra tuvo 10 charlas con el entrenador campeón del mundo y más de 40 entrevistas, en las que habló con la esposa, hijos, padres y hermanos del DT, además de también contar con la mirada de figuras como Lionel Messi o el resto del cuerpo técnico de la Selección Argentina.

"Una historia simple, sincera y real. No es un libro para hablar de mi, sino para compartir lo que viví y repasar todo lo que nos trajo hasta acá. Ojalá les guste y gracias por acompañarme siempre", expresó el propio Scaloni, en un video que publicó promocionando su biografía que salió con la editorial Sudamericana.

Por su parte, Borinsky contó en sus redes sociales: "A partir de hoy está en todas las librerías del país la biografía oficial de Lionel Scaloni, contada en 100 historias (mi número de cabecera), con el objetivo de intentar desentrañar quién fue como futbolista, quién es como entrenador y cómo consiguió construir el ciclo más importante en la historia de nuestra selección habiendo dirigido sólo a un grupo de chicos en Mallorca. De qué herramientas se vale, cómo lidera y qué cosas le pasan por la cabeza al hombre que dio alegría a millones de corazones y consiguió que se vayan afuera la pena y el dolor, como canta Fito".

