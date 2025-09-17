Las seis butacas sin dueño para la F1 2026: Franco Colapinto espera a Alpine

Consultado por AFP, Briatore explicó sobre los pilotos del próximo año de Alpine: "El equipo necesita estabilidad, y la posibilidad de mantener a los dos mismos pilotos forma parte de esa estabilidad". Aunque aclaró que la decisión todavía no está tomada, le dio apoyo a la continuidad del argentino. Cabe recordar que Gasly ya tendría asegurada su butaca.

Hay siete equipos que tienen sus duplas definidas para el próximo año: Mc Laren (Lando Norris y Oscar Piastri), Ferrari (Charles Leclerc y Lewis Hamilton), Aston Martin (Fernando Alonso y Lance Stroll), Haas (Oliver Bearman y Esteban Ocon), Williams (Alexander Albon y Carlos Sainz Jr), Audi (Nico Hulkenberg y Gabriel Bortoleto) y Cadillac (Valtteri Bottas y Sergio Pérez).

Y restan por definirse seis puestos en cuatro equipos: el compañero de Max Verstappen en Red Bull tiene final abierto. Se presume que no seguirá Yuki Tsunoda, entre sus pobres resultados en comparación al neerlandés y la salida de Honda. El nuevo jefe del equipo, Laurent Mekies, junto al Dr. Helmut Markoel, asesor deportivo principal, tienen varias opciones para el segundo piloto.

La primera opción es promover a Isack Hadjar, de buena temporada como novato en Racing Bulls, con el riesgo de 'quemarlo' al lado de Verstappen. La segunda es darle una nueva oportunidad a Liam Lawson después de su decepcionante inicio este año en la escudería principal, algo que nunca pasó en la historia de Red Bull.

Y la tercera opción conocida es apostar intempestivamente por Arvid Lindblad: un inglés de 18 años llamado a ser 'el nuevo Verstappen', aunque de irregular presente en la Fórmula 2. Esta decisión de Red Bull impactará directamente en lo que pase con las dos butacas de Racing Bulls, que podría correr en 2026 con una de estas tres duplas: Hadjar-Lawson, Lawson-Lindblad o Hadjar-Lindblad.

image

Por otro lado, falta la confirmación de los dos pilotos de Mercedes, que salvo un cambio rotundo volverá a apostar por George Russell y Kimi Antonelli. El británico tiene un año más de contrato y, aunque tambaleó antes de que fallen las negociaciones entre el jefe Toto Wolff y Verstappen, seguirá junto al joven italiano, que fue de mayor a menor.

Y finalmente, el caso Alpine: mientras Pierre Gasly ya renovó hasta 2028, en los últimos días hubo señales alentadoras de Briatore acerca de la "estabilidad" que le daría al equipo una continuidad de Colapinto, que sigue muy cerca o hasta por delante de su compañero de equipo GP tras GP.

El estonio Paul Aron y el australiano Jack Doohan siguen contratados y con pruebas por delante, pero el argentino sigue demostrando estar a la altura con el peor auto del campeonato y tiene el apoyo económico necesario, detalle no menor. ¿Hasta cuándo hay que esperar? Solo el intempestivo Flavio, que pidió "algunas carreras más", lo sabe.