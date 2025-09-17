River perdió 2 a 1 con Palmeiras e irá por la remontada a Brasil

Palmeiras abrió el marcador a los cinco minutos del primer tiempo con un gol de cabeza de Gustavo Gómez, quien se encontró solo en el envío de un córner desde la derecha y no perdonó metiendo el balón contra un palo, haciendo imposible a Franco Armani llegar a desviar el mismo. Un gol repetido en la historia del River de Gallardo e insólito que lo hayan dejado solo a un cabeceador experto.

El gol envalentonó a Palmeiras y golpeó a River. El Verdao se adueñó del mediocampo, se impuso en la mayoría de divididas, merodeó el arco de Franco Armani durante el primer tiempo y no dejó jugar al local gracias a una gran intensidad y jerarquía. Armani desvió un remate de Khellven, despejó de gran manera un tiro libre cercano de Andreas, quien minutos después sacó un cabezazo y el palo salvó a River.

Palmeiras merecía el segundo y lo conseguiría a los 40 minutos después de una buena presión alta. El balón le quedó a José Manuel López y asistió a Vitor Roque que, mano a mano con Armani por derecha, definió al segundo palo y amplió el marcador para el visitante.

Gallardo mandó al entretiempo a Quintero y River, con pinceladas del colombiano y más actitud que juego, dominó todo el complemento. Metió a Palmeiras en su campo pero le faltó claridad y contundencia para lastimar. Lanzó una gran cantidad de disparos pero pocos al arco defendido por Weverton.

De todas maneras, el local consiguió el descuento a los 44 minutos con un tiro de Lucas Martínez Quarta que se desvió en un jugador visitante y fue con todo por el empate pero no le alcanzó el tiempo. Minutos antes, después de un despeje de Weverton en el área con impacto sobre Montiel, casi le cobran penal a favor y quizás hubiera cambiado la historia consiguiendo el descuento antes.

El VAR llamó a Valenzuela a revisar la jugada y tras observar la misma, el árbitro anunció primero que había "infracción" provocando el festejo de todo el Monumental pero luego aclaró que el de River partía en offside por lo que no cobró penal.

River tenía que sacar ventaja en el Monumental y no solo no lo hizo si no que terminó en desventaja. Es un mal resultado, lejísimo de la expectativa del hincha. Sin embargo, por el descuento River sigue con vida y empieza a soñar con la remontada en Brasil: será muy difícil pero con Gallardo en el banco los hinchas se animan a creer.