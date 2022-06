El Chapa Retegui no acompañará a Tevez en Rosario Central

"A Carlos (por Tevez) todo lo que le pueda acompañar, lo voy a acompañar siempre que no interceda con mis otras responsabilidades", aclaró Retegui por FM Metro (95.1).

Y agregó: "Carlos me ofreció acompañarlo en la dirección técnica de Rosario Central. Pero, yo tengo una responsabilidad con mucha gente. Hay muchas familias que dependen de mí y yo no me voy de la noche a la mañana dejando a gente en la calle".

El último lunes, Retegui estuvo con Tevez en el estadio José Amalfitani observando la derrota de Central ante Vélez Sarsfield y todo se encaminaba a que pueda asumir en el cuerpo técnico del Apache.

En consecuencia, Retegui continuará en su cargo en el Gobierno de la Ciudad y el ayudante de campo de Tevez en Central podría ser Walter Erviti, quien viene de desempeñarse como técnico de Atlanta, en la Primera Nacional.

El Chapa, de 52 años, llegó a la función pública en enero pasado, luego de haberse destacado como conductor de los seleccionados de hockey masculino y femenino.

Retegui fue técnico de Los Leones en la conquista de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos Río de Janeiro 2016 y con Las Leonas ganó el Mundial 2010 y la medalla de plata en Tokio 2020.

En Central, Tevez estará acompañado por el preparador físico Martín Traversi y sus hermanos Miguel, Diego y Adrián Tevez como colaboradores.