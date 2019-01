El Chipi Barijho descalificó a Leo Farinella: "¡Vení a jugar vos, boludo!"

¿Por qué? Básicamente, algunos jugadores y consumidores de medios deportivos consideran a los especialistas en el tema como "futbolistas frustrados" –y hay que decirlo, no faltan periodistas que también cuestionen a los players que se dedican a los medios-. Es una eterna ida y vuelta.

Esta vez, después de jugar un partido amistoso en Mar del Plata, el "Chipi" Barijho se encargó de volver a la carga con la cuestión y apuntó contra Leonardo Farinella en un móvil de Estudio de Fútbol.

"No me quiere porque es de River. Le ganamos tantas veces. No puedo discutir con Farinella porque es periodista y yo soy jugador. Está bastante gordito, el otro día lo vi jugando acá y no se podía mover. Hay que jugar muy bien para opinar de los jugadores", arrancó en la entrevista.

Y no bajó un cambio. "Como no juega bien, así que no opine mucho de fútbol. Yo soy jugador y él periodista, que no opine más como jugador porque no jugó al fútbol. Que respete un poco a los jugadores", continuó.

Fue en ese momento cuando Gastón Redondo sintió la falta de respeto del entrevistado a su compañero y decidió interceder: "Él es muy buen periodista y de los periodistas es el que mejor juega al fútbol".

La tensión fue creciendo, alimentada por la eterna rivalidad "Boca-River" y la repetida chicana de la "mancha de la B", hasta que estalló. "Pero cómo vas a discutir con este muchacho… ¡Felicitaciones, Chipi, bien ganada la copa de la paz, de la no violencia!", dijo Farinella en tono irónico.

Y la respuesta fue descalificante: "¡Si querés vení a jugar vos, boludo!". Después de esa frase, ya no quedaba mucho más que dialogar.

