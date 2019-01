Angelici lo echó a Regenhardt de Boca en 2012 y ahora lo llama de nuevo

Óscar Regenhardt, el elegido por Nicolás Burdisso para suceder a Claudio Vivas en la Coordinación General de las Inferiores de Boca, había sido echado por Daniel Angelici en 2012. Años después y ante la baja de Vivas, el club vuelve a recurrir a quién despidió.

El video de la vieja entrevista a Regenhardt en la que confiesa cómo fue echado de Boca:

Oscar Regenhardt contando cómo fue echado por Angelici La palabra de Regenhardt tras ser echado por Angelici

"No me esperaba esta salida del club, no sólo yo, mucha gente se sorprendió de esta decisión, pero esto es así, esto es fútbol. Boca está por arriba de todos, por encima de cualquier nombre'', había comentado en su momento Regenhardt en Planeta Boca Radio.

Y también había detallado: ''Según lo que me dijo el presidente Daniel Angelici, fue Raffo el responsable de mi salida. A veces cuando se dicen las verdades molestan, nunca se me habló de frente''.

En definitiva, a Óscar Regenhardt lo echaron y ahora, en un momento de turbulencia tras la salida de Vivas, lo llaman de nuevo...