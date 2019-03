"Hoy estoy parado frente a todos, frente a mis hijos, de mis íntimos amigos, de todos mis compañeros, con una alegría inmensa. Jamás dormí tan bien como estas dos noches. Es increíble. No duermo siesta, no duermo a la noche", reveló el ídolo de Talleres de Córdoba.

Y agregó: "Hay algo me dijo: es hasta acá. No fuerces nada, que sea natural. Disfrutá. Se lo confesé a dos grandes compañeros y hoy puedo decir amigos que me dio el fútbol, Mauricio (Caranta) y Javier (Gandolfi). Se lo confesé a Juan Manuel, que hasta acá llegaba. Hoy estoy acá simplemente para decir un gracias enorme”.

Más allá de las cuestiones futbolísticas, el Cholo quiso remarca la importancia de su familia a lo la largo de su carrera: "Es una vida totalmente aparte a la de cualquier ser humano. Fui lastimando a mis hijos inconscientemente, y me bancaron y me bancaron. Acá están, en Córdoba, después de prácticamente ser brasileros, al lado mío, batallando, sin decir nada. Debo tener muchos defectos como papá, como esposo, es el momento de empezar a ser padre, de empezar a ser esposo, hijo, hermano, amigo".

Finalmente, demostrando el lugar de referente y su liderazgo positivo en el plantel de la T, Guiñazú señaló: "Los seguiré molestando, preparen los mates, preparen las charlas. Seguiré molestando a mis compañeros porque se lo merecen, porque me han dado tres años más de fútbol. He hecho nuevos amigos en esta ciudad, que soy del interior y no conocía. Entonces realmente agradecido, tengo el alma llena de amigos, de familia, de fútbol y no hubiese encontrado, y lo digo de corazón, y no es nada para quedar bien"

Para cerrar su discurso, el Cholo tuvo palabras emotivas para todo su entorno: “Me han enseñado a ser mejor jugador con 40 años, qué lleno que tengo el corazón. Gracias enormes para todos, gracias por estar acá. Que Dios los bendiga y necesito un abrazo de Matías y Lucas (sus hijos)”.

