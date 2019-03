Ariel Holan aceptó las críticas y le respondió a Daniel Bertoni

"Estoy convencido de que vamos a quebrar la racha de tantos años que no ganamos campeonatos consecutivos. Yo creo que este año Independiente va a competir y probablemente gane algún campeonato de todos los que hay por jugar", comentó Holan.

Y enseguida, habló de las críticas de Daniel Bertoni, que pidió que si quiere a Independiente, dé un paso al costado de la conducción técnica: "¿Si coincido con Bertoni? Bajo ningún aspecto, las críticas hay que aceptarlas. Mientras no sean temas familiares o personales, uno no puede no escuchar las críticas. Cuando se habla de fútbol, tiene todo el derecho a decir lo que piensa", soltó.

Ahí, le consultaron: "¿Fue un tema personal?". Y respondió: "No tengo ningún problema con Bertoni, ni con nadie que estuvo cerca de nosotros en el fútbol. Ningún cuestionamiento personal".

Embed "HAY QUE ACEPTAR LAS CRÍTICAS"#CentralFOX | Ariel Holan prepara a Independiente para seguir adelante tras la derrota ante Racing.



Descarga la APP! https://t.co/T5cuSvu2EI pic.twitter.com/hhsn6kmQ0g — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 1 de marzo de 2019

ADEMÁS:

Bertoni contra Holan: "Debe dar un paso al costado, es un ciclo terminado"

Otros fragmentos de la conferencia de Holan:

Embed "LAS COSAS NO HAN SALIDO BIEN ESTE SEMESTRE"#CentralFOX | La palabra de Ariel Holan en conferencia de prensa.



Descarga la APP! https://t.co/T5cuSvu2EI pic.twitter.com/o0eksXV1vW — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 1 de marzo de 2019

Embed "INDEPENDIENTE FUE SUPERIOR A RACING EN MUCHOS ASPECTOS"#CentralFOX | Ariel Holan y el análisis de la derrota de su equipo en el clásico de Avellaneda.



Descarga la APP! https://t.co/T5cuSvu2EI pic.twitter.com/EGrphB8lip — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 1 de marzo de 2019