El crudo relato de Brian Fernández sobre sus adicciones: "Probé la cocaína a los 13 años"

Sin club desde marzo de 2026, el delantero repasó los momentos más difíciles de su vida, recordó su etapa en la Academia y reconoció los errores que marcaron su carrera.
La relación con las adicciones marcó buena parte de la vida de Brian Fernández, quien volvió a hablar públicamente sobre su historia personal. A los 32 años, el delantero reveló que probó la cocaína cuando tenía apenas 13, mucho antes de iniciar su recorrido en el fútbol profesional.
En una entrevista con el canal Sistema Joaco Santos, el exatacante recordó aquel primer contacto con la droga y explicó que fue una decisión propia: “Fue en Santa Fe, ni siquiera jugaba a la pelota. Era chiquitito. Tenía 13 años cuando consumí. No tiene nada que ver el entorno. Está en uno, si vos querés consumir, curtite. No está en el otro. Yo armó una línea acá, y vos si querés, tomás. Si no querés, no tomás. O prendó un porro o me tomó una pastilla, nadie te obliga a hacer eso. Yo quise probar y probé. Yo lo decidí”.
Al repasar su trayectoria, el futbolista hizo hincapié en las dificultades que atravesó cuando llegó a Racing, a fines de 2014. En aquel momento competía en la máxima categoría y disfrutaba de un presente favorable, aunque le costaba manejar los cambios que llegaron con la fama y el dinero. “Estaba compitiendo al más alto nivel, porque estaba jugando en Racing. Estaba en un nivel bueno, venía viviendo días hermosos y se me hizo difícil controlar eso: la plata, autos, la fama. Me metí en ese mundo que está bueno, porque la pasas re bien, pero cuando te das cuenta no es por ahí”, contó.
La mudanza y el deseo de acceder a un estilo de vida cada vez más lujoso también formaron parte de esa etapa. Después de jugar en Defensa y Justicia, pasó de vivir en Florencio Varela a instalarse en Puerto Madero, con la intención de mudarse luego a otros barrios exclusivos. Sin embargo, reconoció que esos cambios no le dieron lo que esperaba. “Fueron muchos cambios, pero seguía viviendo en Varela hasta que me fui a Puerto Madero, que ya era otra cosa. Yo quería salir de Varela y vivir allá, después quería irme a Nordelta y lo mismo con Canning. Viví en todos lados y, sin embargo, eso no me sirvió de nada”, relató.
Con la perspectiva que le dieron los años, el delantero también expresó su arrepentimiento por algunas decisiones que tomó durante su carrera. “Me hubiese gustado haberlo hecho diferente, no pensar así. Por ahí no era el camino, en realidad me estaba destruyendo”, admitió al recordar aquellos tiempos.
A comienzos de febrero de 2026, cuando fue presentado como refuerzo de Fénix de Uruguay, el atacante ya había hablado de su proceso de recuperación. Aunque llegó al club de la Segunda División uruguaya, no alcanzó a debutar con esa camiseta. En aquella oportunidad, destacó el lugar que ocupa su familia en su vida y el esfuerzo que implica sostener los cambios.
“Hoy levanto el celular y estoy contento de saber que tengo un mensaje de mi mamá, de mi hermana, mi hermano, mi hijo y de mi familia. Declaré que va a ser así mi celular, declaré que va a ser así mi vida, y así la voy a sostener. Y es difícil porque es lo que más me costó en mi vida”, había expresado.
Actualmente, sin equipo desde marzo de 2026, Fernández continúa exponiendo una historia atravesada por las dificultades personales y el intento de salir adelante, mientras recuerda cómo determinadas decisiones repercutieron en su vida dentro y fuera de la cancha.
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