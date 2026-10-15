El crudo relato de Brian Fernández sobre sus adicciones: "Probé la cocaína a los 13 años"

Con la perspectiva que le dieron los años, el delantero también expresó su arrepentimiento por algunas decisiones que tomó durante su carrera. “Me hubiese gustado haberlo hecho diferente, no pensar así. Por ahí no era el camino, en realidad me estaba destruyendo”, admitió al recordar aquellos tiempos.

A comienzos de febrero de 2026, cuando fue presentado como refuerzo de Fénix de Uruguay, el atacante ya había hablado de su proceso de recuperación. Aunque llegó al club de la Segunda División uruguaya, no alcanzó a debutar con esa camiseta. En aquella oportunidad, destacó el lugar que ocupa su familia en su vida y el esfuerzo que implica sostener los cambios.

“Hoy levanto el celular y estoy contento de saber que tengo un mensaje de mi mamá, de mi hermana, mi hermano, mi hijo y de mi familia. Declaré que va a ser así mi celular, declaré que va a ser así mi vida, y así la voy a sostener. Y es difícil porque es lo que más me costó en mi vida”, había expresado.

Actualmente, sin equipo desde marzo de 2026, Fernández continúa exponiendo una historia atravesada por las dificultades personales y el intento de salir adelante, mientras recuerda cómo determinadas decisiones repercutieron en su vida dentro y fuera de la cancha.