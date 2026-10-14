El costado xeneize de Locomotora Castro: 14 de sus 15 hijos son de Boca, su amistad con Maradona y el vínculo con La 12

La pasión por Boca acompañó al histórico boxeador argentino durante toda su vida, desde sus visitas a la Bombonera hasta su relación con referentes del club y la tribuna.
Jorge “Locomotora” Castro construyó una trayectoria inolvidable arriba del ring, pero también dejó en claro su amor por Boca Juniors, una pasión que lo acompañó hasta sus últimos años. El ex campeón mundial, que murió este miércoles a los 59 años, solía lucir los colores azul y oro y nunca ocultó su fanatismo por el club de la Ribera.
El sentimiento era tan fuerte que se trasladó a su familia. De sus 15 hijos, 14 son hinchas de Boca y solamente una eligió a River, al igual que la madre del pugilista y su hermano mayor. La relación con el Xeneize comenzó cuando tenía apenas 18 años, época en la que empezó a frecuentar la cancha y a seguir de cerca al equipo.
Con el paso del tiempo, sus compromisos deportivos redujeron la frecuencia de sus visitas, aunque nunca dejaron de formar parte de su vida. Uno de los recuerdos más importantes llegó en noviembre de 2000, cuando presenció el triunfo por 2-1 ante Real Madrid en Japón, resultado que le permitió al conjunto argentino conquistar la Copa Intercontinental.
Su vínculo con la tribuna también tuvo un capítulo particular: La 12 lo invitó a ver un partido desde el paravalanchas y el boxeador llegó a compartir una fotografía con Rafael Di Zeo, uno de los referentes de la barra. En una entrevista, Castro explicó el lugar que ocupaba Boca en su vida y recordó la ayuda que recibió de sus hinchas.
"Soy un personaje, me saludan todos. Cuando estuve internado y necesitaba dadores de sangre, la gente de Boca me ayudó mucho, me donaron sangre, yo no soy un barra brava, soy una persona común y corriente como cualquier otra y por eso, justamente, no les doy la espalda a mis amigos, sean quienes sean...", sostuvo al defender su relación con integrantes de la tribuna.
Fuera del fútbol, el santacruceño también mantuvo una estrecha relación con Diego Maradona, con quien compartía asados y encuentros privados. El exfutbolista lo admiraba, al punto de que Castro era uno de los ídolos de sus padres. La conexión entre ambos trascendió la amistad y también quedó ligada a uno de los momentos más importantes de la carrera del púgil.
El 10 de diciembre de 1994, el argentino derrotó por nocaut a John David Jackson en una pelea histórica. Para describir aquel golpe decisivo, Castro utilizó la expresión “La mano de Dios”, en referencia a la célebre jugada de Maradona frente a Inglaterra en el Mundial de México 1986.
Su identificación con el club, de todos modos, no le impidió cuestionar decisiones dirigenciales. En abril de 2021, criticó a Juan Román Riquelme por la salida de Ramón “Wanchope” Ábila de Boca y calificó de "boludo" al entonces vicepresidente. Fue otra muestra de un fanatismo que el exboxeador ex
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