El costado xeneize de Locomotora Castro: 14 de sus 15 hijos son de Boca, su amistad con Maradona y el vínculo con La 12

"Soy un personaje, me saludan todos. Cuando estuve internado y necesitaba dadores de sangre, la gente de Boca me ayudó mucho, me donaron sangre, yo no soy un barra brava, soy una persona común y corriente como cualquier otra y por eso, justamente, no les doy la espalda a mis amigos, sean quienes sean...", sostuvo al defender su relación con integrantes de la tribuna.

Fuera del fútbol, el santacruceño también mantuvo una estrecha relación con Diego Maradona, con quien compartía asados y encuentros privados. El exfutbolista lo admiraba, al punto de que Castro era uno de los ídolos de sus padres. La conexión entre ambos trascendió la amistad y también quedó ligada a uno de los momentos más importantes de la carrera del púgil.

Roña Castro junto al Diego.

El 10 de diciembre de 1994, el argentino derrotó por nocaut a John David Jackson en una pelea histórica. Para describir aquel golpe decisivo, Castro utilizó la expresión “La mano de Dios”, en referencia a la célebre jugada de Maradona frente a Inglaterra en el Mundial de México 1986.

Su identificación con el club, de todos modos, no le impidió cuestionar decisiones dirigenciales. En abril de 2021, criticó a Juan Román Riquelme por la salida de Ramón “Wanchope” Ábila de Boca y calificó de "boludo" al entonces vicepresidente. Fue otra muestra de un fanatismo que el exboxeador ex