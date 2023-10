El dato que asusta a Boca: Cano, entre los 5 mejores goleadores del mundo

Pero ya se empieza a analizar el rival: Fluminense. El mismo que en el mítico estadio en donde se disputará el partido que lo decida todo, le hizo 5 goles a River. Con su goleador y estrella máxima de la Copa Libertadores como lo es Germán Cano, que le marcó un hat-trick al Millonario. El argentino lleva 12 tantos en esta edición del certamen, los mismos que el Xeneize en toda la copa. Una locura.

El momento de Cano

German-Cano-2.jpg Cano, el goleador de la Copa Libertadores.

Si bien, los números que maneja el delantero en el torneo de clubes más importante de América son increíbles, no es el dato que más impresiona. Es que Cano está dentro de los 5 mayores goleadores del mundo en 2023. Compite contra figuras como Cristiano Ronaldo, Mbappe, Halland y Kane.

Según los partidos registrados hasta el momento, el atacante nacido en Lomas de Zamora se encuentra cuarto en la tabla de goleadores de este año:

1 - Barnabas Varga 37 goles en 40 partidos

2 - Erling Haaland 37 en 46

3 - Cristiano Ronaldo 36 en 40

4 - Germán Cano 36 en 50

5 - Kylian Mbappé 33 en 35

6 - Harry Kane 33 en 41

7 - Ronan Coughlan 32 en 21

8 - Hugo Cuypers 32 en 44

9 - Victor Osimhen 31 en 38

10 - Mauro Icardi 30 en 33

Una estadística que a simple vista atemoriza a los rivales que le toca enfrentar. Números que hablan de un jugador con una técnica y olfato goleador superior. Además de la confianza, un concepto vital para los jugadores que viven del gol.

De chico era hincha de Boca

cano marcelo y riquelme.jpg Cano, Marcelo y Román posando con La Bombonera de fondo.

En una entrevista para Radio Mitre el goleador confesó: "De chico era hincha de Boca y después me fue tirando Lanús por jugar ahí. No es un sueño jugar en Boca, tampoco me veo jugando en Argentina. Mi etapa en Argentina está cerrada”.

Además, sobre la oportunidad de jugar en la Selección dijo que "no es un sueño ser parte de la Selección Argentina. Está formada y prácticamente cerrada, y nos representa muy bien en el mundo entero. Es muy difícil que yo pueda llegar a la selección"