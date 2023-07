El debut de Messi en Inter Miami rompió récords de audiencia en TV

Efecto Messi. Según medios norteamericanos y "fuentes especializadas", el encuentro en el que Lionel ingresó a los cinco minutos del segundo tiempo fue visto por televisión por más de 12.5 millones de personas, lo que lo ubica como el partido de fútbol más visto en la historia del país.

Claro, Estados Unidos no es un país de tradición futbolera pese al notable crecimiento que viene teniendo el deporte en lo últimos años. Sin embargo, la llegada de Messi no solo lo revolucionó a nivel local, sino que también atrajo los ojos de millones de personas alrededor de todo el mundo.

messi inter.jpg

En ese sentido, a esas más de 12 millones de personas, habría que sumarle a los usuarios que lo siguieron por medio de links no oficiales. También a las 21 mil personas presentes en el DRV PNK Stadium, estadio donde Inter Miami hace de local, y al que le agregaron cerca tres mil lugares para aumentar la capacidad tras el arribo de Messi.

Para dimensionar lo que implican estos números de audiencia, el público detrás de la pantalla de Inter Miami - Cruz Azul superó a la final de la NBA 2022 entre Golden State Warriors y los Boston Celtics, que fue observada por 12.4 millones.

¿Cuándo vuelve a jugar el Inter Miami de Messi y por dónde verlo en vivo?

Las Garzas disputarán la segunda fecha de la Leagues Cup frente a Atlanta United, rival en la MLS, este martes desde las 20.30 (hora argentina). Al igual que frente a Cruz Azul, el encuentro solo podrá verse de manera oficial suscribiéndose a Apple+, el servicio de streaming de la empresa que tiene los derechos del fútbol estadounidense.

La decisión de Inter Miami que acerca a Luis Suárez al club

La institución le comprará en 150 mil dólares un cupo de extranjero al San José Earthquakes, y de ese modo podrá acceder al derecho de hacerle un contrato más flexible al Pistolero, en caso de lograr arreglar su llegada a Miami. ¿Cómo es esto?

La MLS es muy rígida en sus reglamentaciones económicas, pero con el objetivo de hacer crecer la liga, tiene varios asteriscos. La liga tiene un tope salarial establecido, pero a su vez incluye excepciones. Una de ellas es bajo la figura del 'Jugador Franquicia', que le permite a los clubes tener inscriptos hasta tres futbolistas con salarios mayores a los permitidos. Inter los tiene en Messi, Josef Martínez y Sergio Busquets.

Otra de ellas es la de futbolistas extranjeros: a diferencia del fútbol argentino, en la MLS el cupo no limita la cantidad de foráneos que puede inscribir el club, pero sí los salarios que pueden percibir. Inter tiene más de 10 jugadores que no son estadounidenses, pero solo ocho de ellos pueden, por reglamento, tener un contrato especial. Como ya tenía usados los cupos, las Garzas le compraron un cupo extra a un club que no lo utiliza, algo que permite la liga.

luis suarez gremio.avif

Así, Inter podrá tener mayor flexibilidad a la hora de negociar el contrato de Luis Suárez, por lo que solo restaría resolver su salida de Gremio, un aspecto que no es menor ni sencillo: el club brasileño pretende que cumpla su contrato -rige hasta diciembre del 2024- o cobrar 70 millones de dólares en caso de que este sea interrumpido por decisión del futbolista.