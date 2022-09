En la previa de aquella final, el DT habló en conferencia de prensa. Allí fue sorprendido por la desatinada pregunta de un periodista acerca del 70° aniversario de la asunción de la reina Isabel II de Inglaterra.

Aunque suene muy extraño, un periodista le preguntó a Scaloni si era de su agrado mandarle un saludo de felicitación por el largo reinado de la monarca británica. Con cara de sorpresa, Scaloni accedió: "Claro que sí, ¿por qué no? Felicitaciones, no sabía lo que me contás...", dijo el entrenador de la Selección.

"Es fútbol esto y... la felicito. ¿70 años? Perfecto, la felicito desde acá, desde el lugar que me toca", agregó el entrenador argentino, a quien la pregunta lo tomó totalmente por sorpresa pero la sorteó con holgura.