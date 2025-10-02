El cantito de los hinchas de Racing a Maximiliano Salas en la previa del duelo con River

Bajo una silbatina y puteadas constantes, ya desde la entrada en calor al ritmo de "el que no salta es un traidor", el delantero del Millonario sintió el rechazo de la gente de Racing. Los hinchas de la Acadé silbaron también a otros exjugadores del equipo cuando fueron anunciaron en la formación de River como Marcos Acuña y Juanfer Quintero.

Sin embargo, cuando mostraron a Maximiliano Salas explotaron en las tribunas. El delantero y el mediocampista colombiano se acercaron al banco de suplentes para saludar al cuerpo técnico y sus excompañeros.

Salas fue una de las grandes figuras del Racing campeón de la Sudamericana 2024 y también de la Recopa ganada frente a Botafogo. Jugó 76 partidos y convirtió 13 goles: ese protagonismo lo llevó a pedir una mejora salarial que, con el cambio de dirigencia (de Víctor Blanco a Diego Milito), se demoró más de lo esperado.

River empezó a interesarse por Salas y recién allí el nuevo presidente, Diego Milito, le presentó una propuesta salarial superadora con una extensión del contrato hasta diciembre de 2028. El delantero habría dado el visto bueno, pero un llamado de Marcelo Gallardo lo hizo cambiar de postura: el Millonario abonó los ocho millones de euros de su cláusula de salida y cambió de club. Los hinchas de la Acadé lo interpretaron como una traición imperdonable.