El cuadro de la Copa Argentina con semifinalistas sorpresivos

En el marco de la primera semifinal, River se enfrentará con Independiente Rivadavia, la principal sorpresa de esta edición de la Copa Argentina. El club mendocino viene de eliminar a Estudiantes de Caseros (1-0), Platense (por penales tras un 2-2 en los 90'), Central Córdoba (2-1) y Tigre (3-1) y quién le quita la ilusión de conseguir su primer título en la A.

Después, Belgrano y Argentinos Juniors protagonizarán la otra semifinal. El Pirata, al igual que la Lepra de Mendoza, nunca ganó un título en Primera División. Por su parte, el Bicho tiene seis estrellas, con la Copa Libertadores 1985 incluida, pero no sale campeón desde el Torneo Clausura 2010.

Por su parte, River, que no ha encontrado buen funcionamiento en estos meses, buscará salvar el año con la Copa Argentina o el Torneo Clausura. Desde ya, está más cerca del certamen federal, dado que se encuentra a dos partidos de la coronación.

Boca es el club más ganador de la Copa Argentina con cuatro títulos: levantó las ediciones de 1969, 2011-12, 2014-15 y 2019-20. River, con tres coronaciones, podría igualar en palmar al Xeneize si se queda con la vigente edición. El Millonario alzó el trofeo en 2015-16, 2016-17 y 2018-19, siempre con Marcelo Gallardo como entrenador.