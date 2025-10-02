River le ganó 1 a 0 a Racing con un gol de Salas y pasó a semifinales de la Copa Argentina

River madrugó a Racing con un gol de Salas (sí, justo él, cumpliendo la ley del ex) a los tres minutos de juego. Con un gran pase filtrado de Marcos Acuña, Facundo Colidio quedó de frente en el área y mandó el centro a Salas, quien la empujó, anotó y no festejó su tanto por respeto a su ex club, más allá de que fue silbado y llamado "traidor" en la previa.

Y, antes de los diez minutos, Racing se equivocó en salida, Salas quedó de frente en el centro del área, remató y Facundo Cambeses salvador evitó un 2-0 que hubiera sido un mazazo para el conjunto de Gustavo Costas. Tras un inicio de terror, Racing empezó a jugar, Maravilla Martínez quedó frente a Franco Armani y el Pulpo ganó el mano a mano.

River se empezó a confiar con el resultado y Racing siguió acechando su arco. Maravilla volvió a quedar de cara al arco, pero su tiro fue tapado en primera instancia por Lucas Martínez Quarta y en el rebote, con el defensor y el propio Armani cerca cerrándole el arco, el delantero sacó un remate desviado en la segunda oportunidad.

En los minutos finales del primer tiempo, River y Racing avisaron con tiros de media distancia que pasaron cerca de ambos arcos. Facundo Colidio fue el que probó por el Millonario, mientras que fueron distintos futbolistas por La Academia. De esta manera, se fue 1-0 arriba al entretiempo el equipo de Marcelo Gallardo.

Tras un fantástico primer tiempo, con miles de situaciones por ambos lados, se dio un complemento muy chato en el juego, lleno de faltas e incluso interrumpido por alrededor de diez minutos por humo de bengalas que tiraron los hinchas de Racing en el Gigante de Arroyito: por eso, se agregaron 14' y luego 2'.

No hubo mucho más que un tiro de Nacho Fernández tapado de gran manera por Cambeses y aproximaciones de Racing que fueron salvadas por defensores de River antes de que haya un disparo al arco. Maravilla Martínez vio la roja a los 91' por doble amarilla con justicia y complicó, al quedar en inferioridad numérica, los ataques de Racing sobre el final.

Tras meses de no encontrar el funcionamiento, no llegar a instancias finales del Torneo Apertura y la eliminación en Copa Libertadores, a River le queda ganar el Torneo Clausura o la Copa Argentina para salvar el año. Hoy dio un paso hacía el segundo objetivo: se medirá en semis con Independiente Rivadavia y en una hipotética final con Belgrano o Argentinos.

Por su parte, Racing se enfocará en las semifinales de la Copa Libertadores con Flamengo y sumar los máximos puntos posibles en este tramo final del Torneo Clausura para clasificar a la próxima instancia y subir en la tabla anual, pensando en las clasificaciones a torneos internacionales para el próximo año.