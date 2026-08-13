El emotivo gesto de León con Messi tras eliminar al Inter Miami

A través de sus redes sociales, León compartió una imagen dedicada al delantero y acompañó la publicación con un mensaje de afecto: “Este abrazo es de León, de todos, del fútbol, y es para ti querido Lionel. Respeto y cariño”.

La publicación rápidamente cobró repercusión y se convirtió en una de las postales más destacadas de la jornada. El mensaje reflejó el reconocimiento hacia Messi en una noche atravesada por una situación personal especialmente difícil para el jugador.

Messi volvió a jugar pocos días después de la pérdida de su padre

El regreso del capitán argentino a las canchas se produjo apenas unos días después de su viaje a Rosario para despedir a su padre. A pesar del contexto, el futbolista decidió regresar a Estados Unidos y acompañar a sus compañeros en un compromiso importante.

Aunque su ingreso no fue suficiente para evitar la derrota del Inter Miami, su presencia fue valorada tanto dentro del plantel como por el rival.

De esta manera, León cerró una noche positiva desde lo deportivo con una victoria por 3-2 y la clasificación, pero también dejó una muestra de respeto hacia uno de los futbolistas más importantes de la historia del fútbol.