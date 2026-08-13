El emotivo gesto de León con Messi tras eliminar al Inter Miami

El equipo mexicano venció 3-2 y dejó afuera al conjunto del argentino de la Leagues Cup. Después del partido, le dedicó un mensaje especial a Lionel Messi.
Club León derrotó 3-2 al Inter Miami y dejó al conjunto de Lionel Messi fuera de la Leagues Cup 2026. Sin embargo, después del partido, la atención se trasladó por unos minutos del resultado a una emotiva muestra de respeto hacia el capitán argentino.
Messi había regresado recientemente a Estados Unidos luego de viajar a Rosario por el fallecimiento de su padre, Jorge Messi. En ese contexto, decidió volver a ponerse a disposición del equipo para afrontar un partido importante del certamen.
El rosarino comenzó el encuentro desde el banco de suplentes y recibió el reconocimiento de los hinchas cuando apareció entre los relevos. Luego ingresó durante el segundo tiempo para intentar ayudar al conjunto estadounidense a revertir la situación.
Más allá de haber conseguido una victoria que significó la eliminación del Inter Miami, el club mexicano tuvo un gesto especial con el futbolista argentino una vez finalizado el encuentro.
A través de sus redes sociales, León compartió una imagen dedicada al delantero y acompañó la publicación con un mensaje de afecto: “Este abrazo es de León, de todos, del fútbol, y es para ti querido Lionel. Respeto y cariño”.
La publicación rápidamente cobró repercusión y se convirtió en una de las postales más destacadas de la jornada. El mensaje reflejó el reconocimiento hacia Messi en una noche atravesada por una situación personal especialmente difícil para el jugador.
El regreso del capitán argentino a las canchas se produjo apenas unos días después de su viaje a Rosario para despedir a su padre. A pesar del contexto, el futbolista decidió regresar a Estados Unidos y acompañar a sus compañeros en un compromiso importante.
Aunque su ingreso no fue suficiente para evitar la derrota del Inter Miami, su presencia fue valorada tanto dentro del plantel como por el rival.
De esta manera, León cerró una noche positiva desde lo deportivo con una victoria por 3-2 y la clasificación, pero también dejó una muestra de respeto hacia uno de los futbolistas más importantes de la historia del fútbol.
comentar