Cristiano Ronaldo despidió a Jorge Messi con un emotivo mensaje para Lionel

La foto que posteó Messi junto a su papá, Jorge.

Las muestras de acompañamiento llegaron desde distintos ámbitos del fútbol. Compañeros de la Selección Argentina como Cristian Romero, Leandro Paredes, Giuliano Simeone, Thiago Almada y Ángel Di María, además del presidente de la AFA, Chiqui Tapia, también dejaron sus mensajes.

Desde el exterior, David Beckham fue otra de las figuras que acompañó al argentino. El exjugador inglés y propietario de Inter Miami escribió: “Estamos contigo y tu familia, Leo. Siempre”.

En el caso de Cristiano Ronaldo, más allá de la competencia que protagonizaron durante sus carreras, el último enfrentamiento entre ambos se produjo en enero de 2023. En aquella ocasión, el argentino jugaba en París Saint-Germain y se midió con un combinado de estrellas de Arabia Saudita liderado por el portugués.