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Cristiano Ronaldo despidió a Jorge Messi con un emotivo mensaje para Lionel

El portugués le envió "mucha fuerza" al futbolista argentino en medio del dolor por la pérdida de su padre, en un gesto que volvió a mostrar el respeto que existe entre dos figuras marcadas por una histórica rivalidad deportiva.

La muerte de Jorge Messi provocó una enorme cantidad de mensajes de apoyo para el rosarino y entre ellas la de Cristiano Ronaldo, su rival en el fútbol español jugando para el Real Madrid, y con quien compitió a lo largo de una década por el Balón de Oro.

En su despedida, el capitán Lionel Messi recordó la relación que mantuvo con su padre y el acompañamiento que recibió durante toda su vida. También agradeció las muestras de respeto y dejó abierta una incógnita sobre su continuidad en el fútbol: “No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más".

La carta también incluyó un recuerdo especialmente doloroso del Mundial. “Cada vez que terminaba un partido esperaba y extrañaba tu mensaje. Ahí me di cuenta de que la situación era fea de verdad. Así y todo, no dejaba de pensar en llegar lo más lejos posible, para darte tiempo y que vieras un partido. Llegamos a la final y no pudiste estar. Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva. No pude, las piernas no me daban más. Esta vez intenté ir contra mi físico, pero no pude. Nunca pude sentirme bien”, confesó.

La foto que posteó Messi junto a su papá, Jorge.

La foto que posteó Messi junto a su papá, Jorge.

Las muestras de acompañamiento llegaron desde distintos ámbitos del fútbol. Compañeros de la Selección Argentina como Cristian Romero, Leandro Paredes, Giuliano Simeone, Thiago Almada y Ángel Di María, además del presidente de la AFA, Chiqui Tapia, también dejaron sus mensajes.

Desde el exterior, David Beckham fue otra de las figuras que acompañó al argentino. El exjugador inglés y propietario de Inter Miami escribió: “Estamos contigo y tu familia, Leo. Siempre”.

En el caso de Cristiano Ronaldo, más allá de la competencia que protagonizaron durante sus carreras, el último enfrentamiento entre ambos se produjo en enero de 2023. En aquella ocasión, el argentino jugaba en París Saint-Germain y se midió con un combinado de estrellas de Arabia Saudita liderado por el portugués.

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