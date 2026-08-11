Messi permanece en Rosario junto a su familia y posterga su regreso a Miami

A pesar de la privacidad con la que se desarrolló la ceremonia, las muestras de afecto hacia Lionel Messi se multiplicaron durante los últimos días. Hinchas, clubes, dirigentes e instituciones del fútbol argentino expresaron sus condolencias luego de conocerse la muerte de su padre.

Jorge Messi tuvo un papel fundamental en la vida personal y profesional de Lionel. Lo acompañó desde sus primeros pasos en el fútbol, cuando todavía era un niño, y posteriormente se convirtió en su representante.

Durante buena parte de la carrera del astro argentino, Jorge estuvo involucrado en las decisiones relacionadas con su trayectoria profesional y acompañó los distintos momentos que marcaron el crecimiento de su hijo hasta convertirse en una de las principales figuras de la historia del fútbol mundial.

Ahora, Lionel Messi prepara su regreso a Miami para reincorporarse a la actividad con el Inter Miami. Su viaje a Estados Unidos se producirá después de permanecer en Rosario junto a su familia para atravesar los primeros días posteriores a la muerte de su padre.