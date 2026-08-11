Messi permanece en Rosario junto a su familia y posterga su regreso a Miami

El capitán permaneció junto a su familia tras la despedida de su padre. Tiene previsto viajar este martes por la noche y llegar a Miami el miércoles.
Lionel Messi decidió extender su estadía en Rosario luego de participar de la despedida de su padre, Jorge Messi, quien murió a los 68 años tras atravesar una prolongada enfermedad. El futbolista permanece junto a sus familiares en su casa de Funes y postergó su regreso a Estados Unidos.
Según trascendió, Messi viajaría este martes por la noche rumbo a Miami y arribaría durante la mañana del miércoles. De esta manera, el capitán del Inter Miami regresará a Estados Unidos después de permanecer varios días en la Argentina para acompañar a sus seres queridos.
El delantero llegó al país desde Estados Unidos junto a Antonela Roccuzzo y sus hijos, con el objetivo de estar presente en el último adiós a su padre y acompañar especialmente a su madre, Celia Cuccittini, durante este momento familiar.
La despedida de Jorge Messi se realizó el domingo en una ceremonia privada en el cementerio El Prado, en Pérez, con la presencia de familiares y personas del círculo más cercano. La familia mantuvo un marcado hermetismo y buscó preservar la intimidad durante todo el encuentro.
A pesar de la privacidad con la que se desarrolló la ceremonia, las muestras de afecto hacia Lionel Messi se multiplicaron durante los últimos días. Hinchas, clubes, dirigentes e instituciones del fútbol argentino expresaron sus condolencias luego de conocerse la muerte de su padre.
Jorge Messi tuvo un papel fundamental en la vida personal y profesional de Lionel. Lo acompañó desde sus primeros pasos en el fútbol, cuando todavía era un niño, y posteriormente se convirtió en su representante.
Durante buena parte de la carrera del astro argentino, Jorge estuvo involucrado en las decisiones relacionadas con su trayectoria profesional y acompañó los distintos momentos que marcaron el crecimiento de su hijo hasta convertirse en una de las principales figuras de la historia del fútbol mundial.
Ahora, Lionel Messi prepara su regreso a Miami para reincorporarse a la actividad con el Inter Miami. Su viaje a Estados Unidos se producirá después de permanecer en Rosario junto a su familia para atravesar los primeros días posteriores a la muerte de su padre.
comentar