Es el grupo más parejo de toda la Copa: los cuatro equipos llegaron a la última fecha con chances de pasar a la próxima fase. En cuanto a River, si le gana a The Strongest alcanzará los 10 puntos y estará en octavos de final sin depender de otro resultado. Después, habría que ver si clasificaría como primero (para eso Cristal debería vencer a Fluminense y por menos goles que el Millo a The Strongest) o como segundo (en el caso de que en el otro duelo haya victoria de Fluminense, empate o goleada de Cristal).

Ahora, si River empata con The Strongest podría pasar la fase de grupos pero necesitará un resultado a favor en el otro duelo: que Fluminense le gane a Cristal o un empate 0-0 o 1-1 entre ambos. En el primer caso, Fluminense terminaría con 12, River con 8, Cristal con 7 y The Strongest con 6. Y en el segundo, Fluminense con 10, River con 8, Cristal con 8 y The Strongest con 7 pero pasaría el Millo: seguiría igualado en puntos y diferencia de gol con el elenco peruano y avanzaría por goles a favor (hoy son 9 sobre 7).

Por último, si River pierde con The Strongest recibirá el durísimo golpe de quedar afuera en fase de grupos. Es que el Millonario no sumaría y seguiría debajo de Fluminense y además del conjunto boliviano que llegaría a 9 unidades. Y hasta podría quedar en el último lugar, ya sea por puntos o diferencia de gol, y ni siquiera pasar a la Copa Sudamericana como tercero del Grupo D.