El mensaje premonitorio de Di María a su esposa antes de la final

Jorgelina Cardoso, esposa de Fideo, compartió la conversación con el N°11 albiceleste en su cuenta de Instagram. “Voy a salir campeón del mundo amor. Está escrito. Y voy a hacer el gol. Porque está escrito como en el Maracaná y Wembley. Andá y disfruta mañana porque vamos a ser campeones”, le dijo Di María el sábado.

Confundida por tamaña afirmación, su esposa atinó simplemente a responder: “Se me afloja el cuerpo con ese mensaje… no sé qué carajo decirte”. Y Di María, más confiado que nunca, volvió a remarcar sus palabras: “No me tenés que decir nada. Andá y disfrutá mañana porque vamos a ser campeones del mundo. Porque lo merecemos los 26 que estamos acá y la familia de cada uno”.

Y luego, en la final, el héroe del Maracaná marcó el segundo gol de Argentina ante la salida de Hugo Lloris. Además, antes había generado el penal que Messi convertiría en gol para abrir el marcador. Y terminó con el final feliz que prometió: Argentina levantando la Copa del Mundo por tercera vez en su historia.

"ÁNGEL CAMBIABA TODOS SUS TÍTULOS POR ÉSTE"

En las últimas horas, Jorgelina Cardoso, en diálogo con la radio Futuröck, reveló: "Ángel cambiaba todos sus títulos por éste. Ellos querían ser campeones por ellos, por las familias y por la gente. Que lo hayan conseguido fue una verdadera caricia al alma".

Mientras que con respecto a los cuestionamientos que recibieron Di María y muchos otros futbolistas en su momento, aseguró que fue fundamental el apoyo del pueblo argentino para salir adelante: "Hay días en que las críticas en los medios y en las redes les afecta y días que no les toca tanto porque se aíslan, pero en general les toca. Fue clave el amor y la unión de la gente con los jugadores, sin la gente no se hubiera podido".