El optimista saludo de la AFA para recibir el 2026 que tendrá el Mundial como atractivo

“La AFA le desea un muy feliz año nuevo a todo el pueblo argentino. ¡Por un 2026 lleno de gloria!”, fue el mensaje publicado por la cuenta oficial de la entidad que rige el fútbol nacional, acompañado por imágenes alusivas a los recientes logros de las selecciones argentinas.

La publicación rápidamente se viralizó y recibió miles de interacciones, con respuestas cargadas de optimismo y agradecimiento por parte de los fanáticos con la Scaloneta, que consiguió dos veces la Copa América, la Finalissima y la inolvidable Copa del Mundo 2022.

La @afa le desea un muy feliz año nuevo a todo el pueblo argentino



¡Por un 2026 lleno de gloria! pic.twitter.com/2DpJEqFl2K — AFA (@afa) December 31, 2025

El saludo llega en un contexto especial para el fútbol argentino, que atraviesa uno de los momentos más exitosos de su historia reciente en cuanto a la Selección. Los títulos obtenidos en los últimos años reforzaron el sentido de pertenencia y la ilusión colectiva con la Selección como estandarte y las divisiones juveniles consolidándose a nivel internacional.

De cara al 2026, el calendario presenta importantes desafíos para las distintas selecciones nacionales, tanto en competencias oficiales como en procesos de renovación y desarrollo. El saludo de la AFA lleno de optimismo en el año de la Copa del Mundo envalentonó a los argentinos.