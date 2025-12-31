El optimista saludo de la AFA para recibir el 2026 que tendrá el Mundial como atractivo

La Asociación del Fútbol Argentino publicó un mensaje deseando un nuevo año "lleno de gloria": en junio comenzará la Copa del Mundo.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) saludó este 31 de diciembre, a través de sus redes sociales oficiales, a todo el pueblo argentino con un mensaje de fin de año, en el que expresó sus deseos de un próspero 2026, renovando el vínculo con los hinchas y el entusiasmo de cara a los desafíos deportivos que se avecinan.
“La AFA le desea un muy feliz año nuevo a todo el pueblo argentino. ¡Por un 2026 lleno de gloria!”, fue el mensaje publicado por la cuenta oficial de la entidad que rige el fútbol nacional, acompañado por imágenes alusivas a los recientes logros de las selecciones argentinas.
La publicación rápidamente se viralizó y recibió miles de interacciones, con respuestas cargadas de optimismo y agradecimiento por parte de los fanáticos con la Scaloneta, que consiguió dos veces la Copa América, la Finalissima y la inolvidable Copa del Mundo 2022.
El saludo llega en un contexto especial para el fútbol argentino, que atraviesa uno de los momentos más exitosos de su historia reciente en cuanto a la Selección. Los títulos obtenidos en los últimos años reforzaron el sentido de pertenencia y la ilusión colectiva con la Selección como estandarte y las divisiones juveniles consolidándose a nivel internacional.
De cara al 2026, el calendario presenta importantes desafíos para las distintas selecciones nacionales, tanto en competencias oficiales como en procesos de renovación y desarrollo. El saludo de la AFA lleno de optimismo en el año de la Copa del Mundo envalentonó a los argentinos.
