Revés para Javier Faroni: la investigación sobre la AFA continúa en CABA

La decisión implica, además, un giro procesal relevante: el expediente no será trasladado, por ahora, ni al fuero federal ni a la provincia de Buenos Aires.

El fallo lleva la firma del juez Ignacio Rodríguez Varela, quien aceptó un planteo formulado por el empresario Guillermo Tofoni. Tofoni había radicado una denuncia contra el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino, en el marco de una causa que analiza supuestas irregularidades económicas.

Con esta resolución, el tribunal dejó sin efecto una disposición previa de la jueza de Instrucción Paula Petazzi, que había ordenado remitir la demanda al juez Luis Armella, del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.

Rodríguez Varela calificó aquella decisión como “prematura y precipitada” al considerar que no existían, en esta etapa, fundamentos suficientes para desplazar la competencia.

Los considerandos de la Justicia

En esa línea, el magistrado subrayó que ni la relevancia institucional de la entidad involucrada ni la magnitud del presunto perjuicio constituyen causales automáticas para modificar el fuero.

“Los fraudes no dejan de ser comunes -y de manifiesta competencia de fuero- porque el monto del perjuicio sea muy importante, o porque sus efectos trasciendan a varias jurisdicciones de la república”, señaló el fallo.

La resolución también aborda un aspecto sensible de la pesquisa: la posible conexión entre las maniobras investigadas. Según el juez, las hipótesis de fraude y lavado de dinero podrían compartir elementos probatorios. “El avance de los procesos permitirá profundizar el conocimiento de los hechos y ajustar de manera cada vez más certera su encuadre típico”, expresó, dejando abierta la puerta a futuras definiciones a medida que se incorporen nuevas pruebas.

De este modo, la causa continuará bajo las reglas del Código Procesal Penal local y permanecerá en la órbita de los tribunales de la Ciudad. La decisión judicial, que descarta por ahora el traslado del expediente, mantiene el foco sobre la investigación y preserva la intervención de la Justicia porteña en un caso que involucra a las máximas autoridades de la entidad rectora del fútbol argentino.