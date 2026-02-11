Arranca la Primera Nacional 2026: formato, principales figuras y la nueva transmisión

Los primeros de cada zona disputarán una final a partido único en estadio neutral por el primer ascenso a la Liga Profesional, con alargue en caso de empate. El segundo boleto se definirá a través de un Reducido que jugarán los ubicados entre el 2º y el 8º puesto de cada grupo: la primera fase del mismo será a partido único en cancha del mejor ubicado y desde la siguiente instancia hasta la final los cruces se ordenarán según una tabla general que contemplará posición, puntos y diferencia de gol.

Así quedaron conformadas las zonas de la Primera Nacional

Zona A: Acassuso, All Boys, Almirante Brown, Central Norte, Chaco For Ever, Bolívar, Colón, Defensores de Belgrano, Deportivo Madryn, Morón, Estudiantes (BA), Ferro, Godoy Cruz, Los Andes, Mitre (SdE), Racing, San Miguel y San Telmo.

Zona B: Agropecuario, Almagro, Atlanta, Atlético de Rafaela, Chacarita, Colegiales, Maipú, Gimnasia (J), Gimnasia y Tiro, Guemes, Midland, Chicago, Patronato, Quilmes, San Martín (SJ), San Martín (T), Temperley y Tristan Suárez.

La fecha inaugural se extenderá del viernes 13 al lunes 16 de febrero, con encuentros destacados como Atlético de Rafaela-Almagro, Colón-Deportivo Madryn, Atlanta-Quilmes y San Martín de Tucumán-Patronato. Entre los nuevos participantes sobresalen Ciudad Bolívar (campeón del Federal A), Midland y Acassuso (ascendidos desde la Primera B) y Atlético de Rafaela, que logró el regreso a la categoría. También se suman Godoy Cruz y San Martín de San Juan, descendidos desde la Liga Profesional.

Una de las principales novedades será la transmisión completa del torneo a través de LPF Play: la AFA confirmó que tanto la Primera Nacional como la Primera B se verán íntegramente por la plataforma oficial de la Liga Profesional. El acceso será inicialmente gratuito y luego pasará a tener costo, en un movimiento que modifica el esquema tradicional de televisación del ascenso argentino y centraliza la difusión en un canal propio.

El anuncio de la transmisión oficial a través de LPF Play

Embed Desde esta temporada, el 100% de los partidos de la Primera Nacional y la Primera B se verán a través de la plataforma LPF PLAY pic.twitter.com/MY1VvWEYLq — AFA (@afa) February 10, 2026

Por otro lado, el mercado de pases aportó nombres que jerarquizan la categoría, como el de Ricardo Centurión que jugará en Racing de Córdoba y Alan Ruíz, que se incorporó a Nueva Chicago. Ferro repatrió a Gonzalo Castellani y contará con Felipe Peña, mientras que Colón sumó a Federico Lértora y Darío Sarmiento.

También se destacan las llegadas de Emanuel Insúa a Colegiales y Gustavo Cabral a Almirante Brown, además de los refuerzos ofensivos Mauricio Cuero y Gabriel Gudiño en Deportivo Madryn. El libro de pases cerrará el 19 de febrero y reabrirá tras la fecha 18, con cupo de cuatro incorporaciones.