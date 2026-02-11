Arranca la Primera Nacional 2026: formato, principales figuras y la nueva transmisión

La Segunda División del fútbol argentino se pondrá en marcha este fin de semana con 36 equipos, dos ascensos en juego y emisión completa por la plataforma de AFA.
La Primera Nacional se pondrá en marcha este fin de semana y te contamos todo lo que tenés que saber. El certamen mantendrá el formato del año pasado, participarán 36 equipos divididos en dos zonas de 18, que se enfrentarán todos contra todos a ida y vuelta, además de una fecha interzonal, para completar 34 jornadas previas al reducido.
Los primeros de cada zona disputarán una final a partido único en estadio neutral por el primer ascenso a la Liga Profesional, con alargue en caso de empate. El segundo boleto se definirá a través de un Reducido que jugarán los ubicados entre el 2º y el 8º puesto de cada grupo: la primera fase del mismo será a partido único en cancha del mejor ubicado y desde la siguiente instancia hasta la final los cruces se ordenarán según una tabla general que contemplará posición, puntos y diferencia de gol.
Zona A: Acassuso, All Boys, Almirante Brown, Central Norte, Chaco For Ever, Bolívar, Colón, Defensores de Belgrano, Deportivo Madryn, Morón, Estudiantes (BA), Ferro, Godoy Cruz, Los Andes, Mitre (SdE), Racing, San Miguel y San Telmo.
Zona B: Agropecuario, Almagro, Atlanta, Atlético de Rafaela, Chacarita, Colegiales, Maipú, Gimnasia (J), Gimnasia y Tiro, Guemes, Midland, Chicago, Patronato, Quilmes, San Martín (SJ), San Martín (T), Temperley y Tristan Suárez.
La fecha inaugural se extenderá del viernes 13 al lunes 16 de febrero, con encuentros destacados como Atlético de Rafaela-Almagro, Colón-Deportivo Madryn, Atlanta-Quilmes y San Martín de Tucumán-Patronato. Entre los nuevos participantes sobresalen Ciudad Bolívar (campeón del Federal A), Midland y Acassuso (ascendidos desde la Primera B) y Atlético de Rafaela, que logró el regreso a la categoría. También se suman Godoy Cruz y San Martín de San Juan, descendidos desde la Liga Profesional.
Una de las principales novedades será la transmisión completa del torneo a través de LPF Play: la AFA confirmó que tanto la Primera Nacional como la Primera B se verán íntegramente por la plataforma oficial de la Liga Profesional. El acceso será inicialmente gratuito y luego pasará a tener costo, en un movimiento que modifica el esquema tradicional de televisación del ascenso argentino y centraliza la difusión en un canal propio.
Por otro lado, el mercado de pases aportó nombres que jerarquizan la categoría, como el de Ricardo Centurión que jugará en Racing de Córdoba y Alan Ruíz, que se incorporó a Nueva Chicago. Ferro repatrió a Gonzalo Castellani y contará con Felipe Peña, mientras que Colón sumó a Federico Lértora y Darío Sarmiento.
También se destacan las llegadas de Emanuel Insúa a Colegiales y Gustavo Cabral a Almirante Brown, además de los refuerzos ofensivos Mauricio Cuero y Gabriel Gudiño en Deportivo Madryn. El libro de pases cerrará el 19 de febrero y reabrirá tras la fecha 18, con cupo de cuatro incorporaciones.
