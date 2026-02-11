AFA: Denuncian irregularidades en el contrato publicitario con Uber

En la presentación judicial, realizada por la Cámara Argentina de Agencias de Remise (CAAR) -con el patrocinio de la Dra. María Daniela LLanos-, se solicita formalmente que se revise la contratación de AFA con Uber, debido a que esa empresa internacional "opera de manera completamente irregular y/o ilegal en territorio nacional, hecho que podrá corroborarse simplemente ingresando a la página web de ARCA" y comprobando que esta firma no tiene CUIT activo.

Determinación de origen y movimientos de fondos de AFA

Además, en la denuncia de CAAR se indica que "ante la evidencia de acuerdos publicitarios visibles en las propias webs oficiales de AFA y Uber, la querella solicita medidas urgentes para determinar la transparencia de los fondos:

- Verificación de contratos: Comprobar la existencia física de los acuerdos y los montos involucrados.

- Rastreo de fondos: Identificar las cuentas bancarias a las que se giraron los pagos por las prestaciones publicitarias.

- Control de balances: Constatar si dichos movimientos están debidamente asentados ante la Inspección General de Justicia (IGJ).

El convenio

El acuerdo de patrocinio publicitario al que se refiere la denuncia de la CAAR, fue firmado a fines de 2018, según consta en el sitio web de AFA,

Según se indica en la página de la entidad madre del fútbol argentino, "dentro de su nueva plataforma de patrocinio, la Asociación del Fútbol Argentino desarrolló una nueva categoría que apunta a rentabilizar su patrimonio digital. En ese marco, AFA estableció un acuerdo con la compañía UBER, que se suma como nuevo Sponsor Digital. Hoy (20/11/2018), el Presidente Claudio Tapia y Felipe Fernández Aramburu, Responsable de Desarrollo de Negocios para Argentina, firmaron el convenio".

Y agrega: "El acuerdo apuntará a potenciar los canales digitales de AFA, desarrollando acciones en redes sociales, aplicación oficial y los distintos canales digitales de la Asociación. En el último año, la Asociación del Fútbol Argentino rediseñó su programa de patrocinio, generando nuevas categorías y sumando nueve sponsors en distintos rubros que apoyan el proyecto institucional. La alianza entre AFA y UBER es un acuerdo global de patrocinio digital, destinado a desarrollar acciones en redes sociales a nivel mundial para las plataformas en distintos idiomas de AFA y la Selección Argentina".

image Chiqui Tapia y Pablo Toviggino. presidente y tesorero, respectivamente, de la AFA

La dirigencia de AFA ante la Justicia

La denuncia por el presunto acuerdo irregular y poco transparente entre la plataforma Uber y AFA, se suma a una serie de cuestionamientos previos sobre la falta de marco legal de las aplicaciones de viajes en Argentina y cómo estas logran publicitar su servicio gracias a acuerdos con instituciones de peso y prestigio en el país a pesar de sus conflictos con el fisco.