El regalo de Navidad para Independiente: Gabriel Ávalos

"Gabriel Ávalos es el primer refuerzo de Independiente. Llega proveninete desde Argentinos Juniors con un contrato por tres años. ¡Bienvenido al Rey de Copas, goleador!", posteó el club en sus redes sociales, a minutos del inicio del lunes 25 de diciembre.

Poco antes, en su cuenta de Instagram, el propio jugador había adelantado su arribo a Avellaneda con un mensaje en una de sus historias: "Por todo con el Rey de Copas". Independiente pagará dos millones de dólares por la ficha del delantero, que tenía contrato vigente en Argentinos Juniors hasta el 31 de diciembre de 2024.

El presidente del club de La Paternal, Cristian Malaspina, aclaró que la cancelación del pase no será a pago diferido. "Informen bien muchachos no existe posibilidad que vendamos un jugador a pagar en 36 meses. Si bien el jugador aceptó la oferta; restan definir estos detalles con Independiente. Siempre primero Argentinos", escribió en la red social X, ex Twitter.

Ávalos, de 33 años, vestirá su sexta camiseta en el fútbol argentino después de defender los colores de Crucero del Norte de Misiones, Nueva Chicago, Godoy Cruz de Mendoza, Patronato de Paraná y Argentinos.

Su mejor versión se vio en el "Bicho" de La Paternal, con el que jugó 122 partidos, convirtió 47 goles y brindó 14 asistencias. Ese rendimiento le abrió las puertas al seleccionado paraguayo, con el que suma 16 encuentros y dos tantos.

Independiente suma una nueva opción como número nueve, un puesto en el que dispone a Alexis Canelo, Matías Giménez y el uruguayo Martín Cauteruccio, de próxima salida, posiblemente al Sporting Cristal de Perú.

El DT del Rojo, Carlos Tevez, espera además las llegadas de Alex Luna, volante de Atlético Rafaela, y del delantero Ignacio Maestro Puch, delantero de Atlético Tucumán.

Dibu Martínez volvió a mostrar su cariño por Independiente

El arquero campeón del mundo, Emiliano "Dibu" Martínez, volvió a referirse sobre Independiente y demostró todo su cariño al club al asegurar que le desea "todo lo mejor" y que es el equipo "que más quiero de la Argentina".

Dibu es hincha reconocido del Rojo, en donde hizo Inferiores antes de irse a Europa y en el conjunto de Avellaneda sueñan con su regreso. Por el momento, el arquero no hizo alusión a una posible vuelta, pero sí que sigue vivo su amor por la institución que lo vio crecer.

Es así que este viernes, en declaraciones con ESPN, el marplatense dijo: "Terminaron mejor de lo que habían empezado. La verdad es que no sigo mucho los partidos, por el tema de los horarios me cuesta muchísimo seguir la liga. Le deseo lo mejor, es el club que más quiero en la Argentina".