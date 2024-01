El representante de Kevin Zenón reveló si es posible su llegada a Boca

"Está abierta. Están hablando entre clubes, lo están tratando directamente y cada uno negocia de la manera que lo cree oportuna. En el caso de Zenón, se le prometió que en este mercado se lo vendía. Eso fue en la renovación“, expresó el representante a dialogo con TyC Sports.

Zenón, quien tiene 22 años y debutó en la Primera de Unión a principios del 2021, tiene contrato con el conjunto Tatengue hasta finales del 2025. Y el club santafesino solo aceptará la salida del futbolista, que fue una de las figuras del equipo el año pasado, mediante una venta.

Boca ofreció 3 millones de dólares por su pase pero Unión rechazó la oferta, dado que pretende 4 millones por el 80% del pase. Esta situación, de momento, es lo que traba la transferencia. A raíz de esto, el representante del jugador mencionó: “No solamente hay que defender los intereses de la institución, que está bien y le corresponde al presidente, sino que hay que ser responsables en los intereses del futbolista“.

image.png

Horacio Rossi, representante de Zenón.

Además, agregó: “Él no tiene cláusula de rescisión, vale lo que lo pagan. Ahí es donde no puede haber una brecha tan grande entre la oferta y lo que creés que vale un futbolista. Unión quizás venderá a otro futbolista, al igual que en el mercado siguiente, ¿pero qué pasa si Zenón no tiene un semestre al nivel que lo tuvo? Aparte el salto deportivo y contractual de Unión a Boca es un abismo".

Y concluyó sobre la actualidad de los sueldos de los futbolistas en nuestro país: "Hoy el fútbol argentino está inmerso en una crisis futbolística por los valores de los contratos. En los países limítrofes, que tienen un fútbol muy inferior, cobran sueldos mucho más altos”.

Por otro lado, el Vasco Da Gama también va por Kevin Zenón. Sin embargo, a diferencia del Xeneize, el equipo brasilero todavía no elevó una oferta formal.

Con este panorama, el agente del jugador declaró: “Con lo de Zenón soy optimista. Si Boca quiere a un jugador, tengo muchas dudas de que se le escape. Es verdad que se metió Vasco y preguntaron varios equipos, pero el jugador no solo va a ir donde quiere Unión, sino también donde quiere él”.

Boca entrenó a puertas abiertas

Este miércoles, en la continuación de la pretemporada en el predio de Ezeiza, Boca entrenó a puertas abiertas, algo que hizo por primera vez desde la llegada de Diego Martínez como entrenador. De esta manera, los trabajos que realizaron los futbolistas se pudieron seguir en vivo.

image.png

Con Edinson Cavani y Marcelo Saracchi ya a la par tras haber dejado atrás algunas molestias musculares que les impidió arrancar a la par del grupo la puesta a punto, el cuerpo técnico trabajaó con todos los futbolistas a disposición. Leandro Brey, Nicolás Valentini, Cristian Medina, Ezequiel Fernández y Valentín Barco, que ejecutará la cláusula y se irá del club, fueron los únicos ausentes por estar convocados al Sub-23 que dirige Javier Mascherano.

En el primer turno del día -desde esta semana comenzaron a trabajar en doble turno-, se vio a los futbolistas haciendo algunos ejercicios físicos y con mucha presencia de la pelota. El DT se mostró activo dando muchas indicaciones y estando encima de sus dirigidos. Además, luego el cuerpo técnico dispuso un ensayo de fútbol en espacios reducidos para seguir ganando ritmo con la pelota.