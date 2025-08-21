Godoy Cruz quedó eliminado de la Copa Sudamericana a manos de Atlético Mineiro

El partido comenzó con una polémica que terminó con una decisión desfavorable para Godoy Cruz. El Tomba se encontró a los cinco minutos del primer tiempo con un penal a favor por una clara mano de Vitor Hugo, jugador del Galo, dentro del área. Sin embargo, el árbitro fue llamado por el VAR e increíblemente cambió de decisión por un supuesto contacto previo del jugador antes de que dé el balón en su mano.

Pese a la decepción por el penal no cobrado, el equipo argentino, dirigido por Walter Ribonetto, fue levemente superior a su rival en el primer tiempo. El "Indio" Fernández probó desde afuera del área y casi complica al arquero Everson y además Auzmendi y Andino amenazaron constantemente el arco del conjunto brasilero.

Sin embargo, Atlético Mineiro se impuso por su jerarquía. En el inicio del complemento, en su primera llegada, terminó con un golazo del lateral Natanael. Por su parte, el club mendocino no encontró ser contundente más allá de acercarse al arco rival: Pol Fernández y Quirós, entre otros, no pudieron con Everson.

Por último, sobre el final, el ingresado Walter Montoya fue expulsado y, con el resultado global 1-3, Godoy Cruz terminó ante su gente con el sueño copero.