Fútbol |

"Pedí perdón": el video de la barra de Independiente con dos hinchas acorralados

La escena se dio en medio del ataque de la barra del Rojo a la tribuna visitante de los fanáticos de Universidad de Chile después de que algunos chilenos iniciaron el conflicto.

Con el correr de las horas, siguen apareciendo fotos y videos de la noche de extrema violencia en el duelo entre Independiente y Universidad de Chile, correspondiente al partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Ahora, se dio a conocer un video estremecedor que grabó la barra del Rojo con dos hinchas visitantes acorralados en medio del ataque que dieron a su tribuna.

Tras los destrozos provocados por los visitantes y la lluvia de proyectiles sobre los locales, los barras del Rojo irrumpieron en el sector de ellos y arrasaron. En uno de los videos, se ve a dos hinchas de Universidad de Chile que fueron golpeados y forzados a pedir disculpas por un grupo de simpatizantes de Independiente.

En las imágenes del video, se observa cómo los dos aficionados chilenos, semidesnudos y ensangrentados, permanecieron acorralados en la tribuna mientras uno de los agresores les exigió: “¡Dale! ¡Pedí perdón, perdón!”.

Embed

Uno de los heridos intentó cubrirse el rostro y apenas logró susurrar “perdón”, mientras el atacante insistió y lo golpeó, repitiendo “¿qué? ¿qué?”. Las víctimas, visiblemente atemorizadas y sin fuerzas, permanecían sentadas en el piso de la tribuna visitante.

Por otra parte, Independiente publicó un comunicado: “Los incidentes se iniciaron en el sector visitante desde la previa del partido. En primera instancia, atacaron e inactivaron el sistema cerrado de cámaras de seguridad, y luego, procedieron a destruir las instalaciones sanitarias del sector. Utilizaron los escombros como proyectiles y lanzaron pirotecnia hacia los socios locales que se encontraban en la tribuna baja y en la Garganta”.

