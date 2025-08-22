Marcelo Gallardo y la clasificación de River por penales: "Al fin se dio una para nuestro lado"

“Arrancamos muy bien el partido, los primeros 30 minutos hicimos lo que teníamos pensado hacer ante un rival que de verdad jugó un muy buen partido y después del gol ahí jugamos bien hasta los 35 minutos, nos quedamos un poquito, perdimos el control ahí y el gol de pelota parada nos hizo un poco de daño. En el segundo tiempo la expulsión de Giuliano Galoppo nos cambia todo", comenzó Gallardo su análisis de partido.

"Jugar con un hombre menos intentando seguir jugando igual, porque creo que no hubo una pausa, nos equivocamos, el empuje de la gente, de estar en nuestra cancha y el deseo de ganar nos hizo confundir: con un hombre menos es difícil dominar el partido", continuó.

"Así y todo los jugadores más allá de algunos errores desde lo futbolístico pusieron lo que tenían que poner. Y en los penales finalmente se nos da una para este lado. Donde todo era oscuro, en el segundo tiempo para nosotros, se hizo algo que nos iluminó. Y la gente nos venía acompañando en la mala energía en los penales, la gente contagió a ayudar al equipo en ese momento y finalmente se dio. El flaco termina atajando el penal decisivo y una vez para este lado no estaba mal”, sostuvo sobre el triunfo en los penales.

Por otro lado, mencionó ciertas adversidades en el plantel para este partido: “No son excusas pero hoy el equipo: la lesión de Paulo Díaz, la expulsión de Galoppo, la lesión de Seba Driussi en el mismo tobillo. MQ que venía de inactividad y jugó todo el partido. No pudimos llegar del todo bien y esto es Copa Libertadores y a veces las cosas cuando no se presentan favorables...".

Y tuvo un cruce con un periodista: “No lo perdimos. Si eso esperabas, no lo perdimos. La noche era oscura para nosotros. Estoy contento de haber pasado esta noche que no venía bien. Voy a disfrutar de esta noche. Voy a disfrutar de esta noche porque a veces cuando no jugás bien y viene mal parida, cayó la moneda para este lado y no está mal que eso pase".

"Ya lo dije todo lo que tenemos que hacer. Tener mayor regularidad, quisimos jugar de igual manera con un hombre menos. A veces hay que manejar los partidos, bajar un poquito la espuma, ver cómo podemos hacer para no entrar en una desesperación que nos permita casi perder el partido", completó sobre el partido.

Por último, se limitó a decir sobre Palmeiras: “Esperaré recuperar a jugadores que están lesionados, que se recuperen de este partido también. Mejorar como equipo, tener la capacidad de estar mejor parados porque a partir que vamos sumando series los rivales son complicados. Enfrentaremos a un rival que es candidato a ganar la Copa y nos vamos a medir llegando de la mejor manera posible con mucha expectativa de que vamos a llegar mejor de lo que estamos hoy. Me voy a disfrutar la noche”.