El VAR privó a Huracán de sumar otro triunfo ante Danubio

Luego del triunfo descontracturador del pasado viernes ante Arsenal, Dabove explicó que no era un partido para jugar bien porque las piernas pesaban. Pero con el alivio de los tres puntos, se podía esperar que esta vez Huracán pueda repetir el resultado, pero con argumentos futbolísticos. El empate no le sirve al Globo, pero si no se puede ganar, mejor es no perder, sobre todo de local.

En partidos de copa, y sobre todo cuando los equipos son parejos y no se caracterizan por un estilo de juego vistoso, los trámites tienden a ser trabados, disputados, y con más fricción que triangulaciones con la pelota. Pero de arranque, Huracán y Danubio buscaron otra cosa, y sumado al positivo clima que se percibía en la cancha, parecía que el Globo iba a mostrar una mejor versión.

Así fue como en el primer tiempo la tenencia no se inclinó para ninguno de los dos lados. De hecho, casi no hubo tenencia alguna porque el partido fue un flipper, y con el palo a palo el equipo local fue el que generó las mejores chances. Pero una vez más, arrancó perdiendo. Porque a los 24, un córner jugado en corto terminó en un centro que, tras despeje de Cóccaro, Haller remató de volea al gol.

En ofensiva, Cóccaro se cansó de bajar pelotas, pero Castro y Gauto, quienes suelen dar ese pase final, no estuvieron finos y por eso Huracán, de tantas llegadas, solo transformó dos en peligro neto: un mano a mano que el propio Gauto definió mal, y un cabezazo de Tobio de frente al arco que se fue por al lado del palo.

En el complemento, Dabove entendió que el partido no se estaba jugando como el pretende que se juegue, por lo que metió volantazo y arriesgó con cambios netamente ofensivos, desarmando el 'doble 5' y sumando a otro delantero: Nicolás Cordero. Pero el Globo, a pesar de poblar el ataque, no lastimaba.

Hasta que se dio una acción casi calcada a la del gol uruguayo: tras un tiro de esquina, un despeje le dejó la pelota picando de frente al arco a Joaquín Novillo, que de zurda la clavó arriba y marcó el empate. Y más tarde, Cordero, que ingresó vestido de lobo, con olfato de goleador dio vuelta la historia en otra acción similar, pero el VAR lo anuló por posición adelantada.

Con el empate, Huracán y Danubio alimentaron la paridad del grupo, quedando ambos con 4 puntos. Para los uruguayos el punto vale al ser de visitante, pero el quemero deberá salir a recuperarlos, y en la próxima fecha recibirá a Emelec. Pero antes, visitará a Lanús el sábado por la Liga Profesional.