En medio de un acto en el que se presentó el proyecto “Bombonera 100.000”, como si fuera un barrabrava enardecido en el paravalanchas, el candidato a vicepresidente gritó: “Que las gallinas se pongan contentas si seguimos nosotros, porque el año que viene les vamos a romper el culo”.

Este exabrupto no es casual y tiene un claro destinatario: Juan Román Riquelme. En el día de ayer, el Torero aseguró que solo los hinchas del clásico rival estarían felices con otro mandato de la fuerza política que lidera Daniel Angelici.

Por otra parte, Crespi también se refirió a la oposición que ahora encabeza Jorge Amor Ameal y Mario Pergolini con el apoyo del máximo ídolo Xeneize. “Nos tendría que venir a felicitar, con la plata que dejamos nosotros podrían pagar las expensas de sus casas... que algunos no las pagan. No es por criticarlos, somos todos hinchas de Boca, o algunos”, destacó.

Y cerró: “Le pido al hincha que cuide lo que construimos, no permitamos que porque no entró la pelotita llegue al club alguien que no nos va a saber conducir”.

La aclaración del candidato

Para despegarse un poco de los dichos de su compañero de fórmula, Christian Gribaudo dialogó con TNT Sports. “Tenemos estilos diferentes pero nos complementamos. Juan Carlos es así y no pretendo que cambie. En muchos momentos vamos a tener diferencias pero vamos a tirar siempre para el mismo lado”, manifestó.

