Ahora, encarando la recta final de la campaña, el Diez está dejando en claro porque eligió formar parte de dicha fuerza política como 2° vicepresidente. Incluso ya se animó a una definición picante: "Hay millones de hinchas que quieren que gane el oficialismo, y son los hinchas de River".

En diálogo con No todo pasa (TyC Sports), el ídolo Xeneize tocó todos temas centrales como los refuerzos, la posibilidad de cambiar al entrenador, y su relación con Daniel Angelici. Ademas se atrevió a comparar su fanatismo con el que ostenta el presidente de la Nación. "Macri es bostero pero tanto como yo, ninguno. Es hincha de Boca, sí, pero yo soy muy bostero", remarcó.

Por último, el Torero se dirigió al electorado con un pedido muy puntual: "Me está pasando lo mismo que cuando era jugador de fútbol. Siento que cada día falta menos para volver a mi casa. Yo lo que le pido al hincha es que me den ocho años para poder lograr lo que nosotros deseamos, quiero que el hincha se sienta contento".

Sus frases más interesantes

"El presidente de Boca –Daniel Angelici- fue el que no me renovó, fue el que me empujó para que me retire en Argentinos. Yo dije que estaba comprado. Pero cuando hay algo que no podés comprar, no te podés enojar. Y yo no tengo ningún precio".

"Hay millones de hinchas que quiere que gane el oficialismo, y son los hinchas de River"

"Boca sabía el entrenador –Gustavo Alfaro- que contrataba después que perdió la final del año pasado. El equipo juega como él siente el fútbol. Tengo que ser respetuoso del DT que está, los jugadores que están. No es sano hablar de ellos. Después del 8/12 contestaré todo".

"Lo único que tengo claro es que de la Bombonera no nos podemos mover. Boca tiene como doscientos mil socios, es una locura. Entonces la cancha que se haga va a quedar chica, pero nosotros de ahí no nos podemos mover".

"Yo quiero a Messi, a Ronaldo y a Mbappé. Tengo claro que tenemos que volver a ser un club de fútbol. Quiero que el hincha vaya feliz a la cancha, que sea como cuando iba con mi papá" "Hablé con Paolo Guerrero. Me llamó para invitarme a un partido en Cusco para recaudar para los chicos, que después se postergó para enero. El jugador que jugó bien a la pelota, puede hacerlo a cualquier edad, es un grandísimo jugador de fútbol"

"Nosotros nos enojamos mucho cuando nos gana nuestro eterno rival. Nos molesta. Pero ahora estamos felices. Porque creemos que cada día estamos más cerca de volver al club"

"Ojalá que Palermo en algún día pueda dirigir al club. Lo mismo Battaglia. Yo soy hincha y le estoy muy agradecido a los que nos dieron alegrías. Igual no voy a opinar qué estilo de entrenador me gusta porque soy respetuoso del DT que está hoy"

"Si fuese loco me presentaría para ser presidente. Pero no estoy preparado. Puede que dentro de cuatro años no esté preparado para ser presidente. Pero la mejor forma de prepararse es estar ahí adentro, hoy manejando el fútbol"

"Sé que Bianchi nos va a ayudar en todo lo que más pueda. Yo tengo que felicitar a Verón. Terminó el estadio y debe estar muy feliz él y la gente de Estudiantes. Es una persona a la que admiré mucho como jugador de fútbol"

"River perdió la Final porque es fútbol, porque es el deporte más lindo de todos. Jugó un primer tiempo muy bueno, fue claramente superior, pero después yo soy de pensar que podés tener todos los recaudos pero si tenés a Gabigol y a Bruno Henrique..."

