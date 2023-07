"Acá la actitud no se negocia, todos tienen un convencimiento grandísimo. Después, los partidos hay que jugarlos. Lo mejor que le puede pasar a Nacional es que Boca nos subestime, quizás puede ser importante. El equipo va a intentar ganar de local primero y después no va a asustarse a La Bombonera", comentó Gigliotti, quien disputó 62 partidos, marcó 23 goles y dio 3 asistencias en su paso entre 2013 y 2015 en el Xeneize.

Background461.png

Además, el Puma se refirió con TyC Sports a la competitividad de los equipos uruguayos en la Copa: "La ilusión de los hinchas está siempre porque es un club con mucha historia y para el jugador la Libertadores es la Copa de Europa, entonces la cabeza siempre está ahí. Somos conscientes de que Nacional no llega a semis desde 2009 y que se nos fueron algunos jugadores, pero en el puesto del Chino (Sergio Rochet fue transferido al Inter de Porto Alegre) tenemos un buen arquero. Vamos a ir a buscar la clasificación".

Luego, el delantero de 36 años hizo referencia a la posible llegada de Edinson Cavani a Boca: "No se habló mucho de eso. Veo noticias de Argentina y sé que Boca se está reforzando, el año que se les viene políticamente y lo que es para ellos la Copa Libertadores. Era lógico que se iba a reforzar bien".

Por otro lado, Gigliotti aseguró que le gritaría un gol a su ex-equipo y explicó: "Sería una falta de respeto para el club en el que estoy jugando no hacerlo. Lo más lindo del fútbol son los goles. El problema es cuando el jugador no rinde, no transpira y no tiene ganas de ganar, eso le tenés que criticar al jugador. Si estás pendiente de lo que piensa el otro quizás ni patees al arco, ojalá me toque convertir".

"Sacando una pubalgia de cuando estaba en Independiente que fue en el periodo de vacaciones, es la primera vez en mi carrera que estoy tanto tiempo afuera de las canchas. Llevo tres meses, si bien en el medio hubo un periodo en el que volví a jugar, pero no me sentí del todo bien. Recién el fin de semana pasado volví a estar convocado y estuve en el banco de suplentes, así que todavía estoy en la puesta a punto. Tuve un desgarro -mi primer desgarro-, después se me generó una inflamación en el tendón del isquiotibial y me dolió bastante. Me falta un poquito, pero ya estoy disponible para jugar. Yo entreno para jugar y me siento para jugar. Después por supuesto que la decisión es del entrenador", finalizó Gigliotti sobre su inactividad por lesión.